Агресор почне слабшати, а території – повертатися до рідної гавані: що готує українцям літнє сонцестояння 21 червня

21 червня о 12:14 Сонце входить на знак Раку та настає Літнє сонцестояння — кардинальна точка року, яка стане для багатьох українців містичним днем.

Знаком Рак, відповідно, також і Сонцем у цьому знаку, управляє Місяць. Нічний день у цей день в Овні. З'єднання Місяця з Юпітером 21 червня, у загальних показниках, формує передумови оптимістичного прогнозу до наступної кардинальної точки року (до осіннього рівнодення 23 вересня 2022 року).

У день літнього сонцестояння є оптимістичні, яскраві енергії, які сприяють натхненню, творчій реалізації, новим перспективам.

Про це пише ТСН із посиланням на youtube-канал астролога Марини Скаді.

Місяць є управителем літнього сонцестояння, 21 та 22 червня знаходиться в Овні, з'єднується з Юпітером та Марсом, тим самим посилюючи потенціал цих двох планет. З одного боку, планетарні впливи можуть надихнути багато держав захищати свої території, а також повертати те, що було забрано під час збройних конфліктів між різними країнами.

Але з іншого боку — саме агресор слабшає, а контрольована ним територія або те, що належить по праву іншій державі або ж на рівні звичайних людей — іншій людині, чужій сім'ї, повертається до рідної гавані. Вирішення серйозних завдань, відповіді на глобальні питання, а також угоди на державному рівні будуть досягнуті до 22 грудня 2022, тобто. до зимового сонцестояння.

Завжди після настання однієї з кардинальних дат року (літнього та зимового сонцестояння або весняного та осіннього рівнодення) настають зміни. Часто те, що було актуально за деякий час до сонцестояння або рівнодення, після перетину Сонцем кардинальної точки більше не має значення.

Літнє сонцестояння — день сили, багатьох змусить зробити вибір чи прийняти важливе рішення. В основному порушуються теми, пов'язані з будинком, сім'єю, місцем проживання. Адже знак Рак відповідає саме за все, що пов'язане з Батьківщиною, емоційно-чуттєвими стосунками, родинними зв'язками. Сонце переміщатиметься цим знаком до 23 липня, а це означає, що в цей період свідомість людей спрямована саме на вирішення подібних питань.

Лжепатріотизм також розростається, як і прагнення людей урвати більше, ніж їм належить, чи то побутове питання, чи межі земельної ділянки на дачі або території інших країн. Проте розплата за такі вчинки обов'язково прийде! Той, хто виявляє агресію, обов'язково отримає кармічний шлейф обтяжливих обставин. Причому це стосується всіх тих, хто бере участь навіть побічно у загарбницьких війнах. Зворотня буде отримана на всіх рівнях, з потрійною силою і не важливо, чи це напад однієї країни на іншу або вторгнення у двір, на територію саду або городу сусіда, в будинок і в сім'ю з метою її зруйнувати.

Якщо окрема людина, група людей, населення країни мовчить або схвалює військові дії, знищення майна людей, не перешкоджає влазюванню в чуже сімейне життя, значить він чи вони — співучасники та отримають сповна. Тому кожному потрібно замислитися над тим, як зберегти свою сім'ю, Батьківщину, історичні цінності країни, національні інтереси та перешкодити руйнівним діям щодо інших держав або окремо взятих людей та їх майна.

Літнє сонцестояння 2022 року піднімає дуже серйозні питання, формує якийсь генетичний код, нові фактори, що впливають на міжнародні відносини. Посилюється прагнення справедливості, а також підсвідоме почуття власної гідності та власної значущості. Гордість за свою Батьківщину, свою рідну мову, розуміння неповторності багатства традицій з'являється у багатьох людей. Але також з'являється все більше людей, які готові відмовитися від свого громадянства, щоб отримати паспорт іншої країни. Створюється нова політична ідеологія, концепція національної безпеки та розвитку сучасного світу.

У 2022 році літнє сонцестояння відбувається на тлі транзиту Східного Вузла Тельцем, тут же знаходяться Венера і Уран — Всесвіт допоможе всім, хто готовий працювати, проявляти свій творчий потенціал і чесно заробляти. Не варто розраховувати тільки на допомогу волонтерів, субсидії, соціальну допомогу — можливо, поруч є люди, яким все це потрібніше. Чим відповідальніша людина, чим більше готова зробити самостійно, тим більше ресурсів для майбутнього вона отримає — це можуть бути корисні зв'язки, гроші, матеріали, нові колективні проекти. Будь-які ініціативи, дії, вітаються, поки Марс рухається Овном (до 5 липня 2022). Венера і Меркурій, також сильні, що допомагає прийняти вірні рішення, розібратися з питаннями, що хвилюють, і вибрати нарешті, «їжу для розуму або для шлунка».

Відмінний період для того, щоб звільнитися від кармічних боргів, налагодити стосунки з родичами, очистити життєвий шлях для себе та своїх дітей, позбавитися труднощів своєї чуттєвої сфери. Співчуття і великодушність, бажання робити добро, благодійність разом із політичною активністю — ось основний вектор дії.

«Загадуйте бажання, проводьте духовні практики, наповнюйте своє життя позитивів, уникайте контактів з неприємними вам людьми. Адже в день літнього сонцестояння відбувається розквіт усіх сил природи, і ритуали 21 і 22 червня 2022 будуть дуже ефективні. Підходящий час для відновлення зруйнованих, налагодження взаємин із дітьми та батьками», — рекомендує астролог.

Нагадаємо, раніше колега Марини Ольга Медвецька склала власний прогноз на те, як розвиватиметься ситуація навколо України влітку.

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