Чекати лишилося недовго: відомий екстрасенс назвав дату закінчення війни

Відомий таролог, учасник і півфіналіст 20-го сезону «Міжнародної битви Екстрасенсів» Роман Шептицький, який відкинув можливість ядерного удару росії по Києву, вважає, що Україна обов'язково переможе у розв'язаній російською війні.



За словами фахівця, при розкладі карт Таро йому випала «вісімка», яка може означати третій місяць літа — серпень.

«На жаль, ми не знатимемо всіх нюансів, але незабаром володимиру путіну прийде кінець. Є надія, що закінчиться все влітку, особливо активно випадає вісімка, тобто вже в серпні», — сказав Роман в ефірі одного з телеканалів.

Водночас, астролог Ольга Медвецька вважає, що з 6 червня напружений період між планетою війни Марсом і планетою розширення Юпітером почне спадати, і ступінь напруги на фронті знижуватиметься. На жаль, ворог не відступатиме, але інтенсивність боїв знизиться.

Новий етап ескалації, на думку Астромедведки, може тривати з 25 червня до 6 липня — це буде квадрат Марса і Плутона (остання — планета руйнування, її мета — зруйнувати, щоб створити нове). Це буде новий етап ескалації та дуже непростий період на фронті. Але 8 липня Марс перейде у знак Тельця, що говорить про ймовірну перевагу України перевагу над противником.

Потім дуже складний період буде у 20-х числах липня.

«Останній період, найімовірніше, буде найскладнішим за всю війну. Це буде час різких змін… Старий світ буде зруйнований. Це будуть складні події, які призведуть до руйнування старого або того, хто зжив себе. Це, ймовірно, не буде точкою», — прогнозує астролог.

Також продовження важких боїв передбачає і відомий астролог Влад Росс.

Нагадаємо, що переможець 16-го сезону «Битви екстрасенсів» Сурен Джулакян відмовився говорити про закінчення бойових дій, оскільки поки що не всі сили та ресурси ворога вичерпані. У той же час його розклад показав і хорошу новину — на нас цього року чекає успіх, щоправда, не такий довготривалий, як хотілося б. Випала карта «Імператора», який зміцниться у своєму кріслі, але хто це буде — дізнаємось лише у 2024 році.

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