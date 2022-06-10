Для окупантів розпочнеться пекло: відомий екстрасенс назвав дату програшу війни росією

Очікувана смерть кремлівського диктатора володимира путіна, про яку розповів «сірий маг» Роман Шептицький, може стати причиною програшу рашистською федерацією війни проти України.



Таке припущення висловив відомий екстрасенс Макс Гордєєв в ефірі одного з телеканалів.

Зробивши розклад на картах Таро, він визначив, що у серпні-вересні росія зазнає поразки у війні з Україною.

На думку експерта, всі окупанти постануть перед Божим судом та відповідатимуть за всі звірства. Крім того, Гордєєв упевнений, що карма наздожене російських вояків, і висока ймовірність того, що їх самих у майбутньому чекає на те, що вони робили з українцями.

«Люди судитимуть окупантів. Усі, хто намагався вбити Україну, матимуть страшні муки. Мінімум — у них не буде дітей, максимум — з ними відбуватиметься те, що вони робили з українцями» , — передбачив екстрасенс.

Нагадаємо, астролог Ольга Медведецька (вона ж — «Астромедведка») передбачила, що з 6 липня ступінь напруги на фронті буде зменшуватися (на це вплинуть Марс і Юпітер, що віддаляються один від одного). Втім, до цього українцям доведеться пережити ще один напружений етап «руйнування з метою трансформації».

Фото radiosvoboda.org

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