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Для окупантів розпочнеться пекло: відомий екстрасенс назвав дату програшу війни росією

15:51 10 червня 2022
Акція під посольством росії в Києві

Очікувана смерть кремлівського диктатора володимира путіна, про яку розповів «сірий маг» Роман Шептицький, може стати причиною програшу рашистською федерацією війни проти України.

Таке припущення висловив відомий екстрасенс Макс Гордєєв в ефірі одного з телеканалів.

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Зробивши розклад на картах Таро, він визначив, що у серпні-вересні росія зазнає поразки у війні з Україною.

На думку експерта, всі окупанти постануть перед Божим судом та відповідатимуть за всі звірства. Крім того, Гордєєв упевнений, що карма наздожене російських вояків, і висока ймовірність того, що їх самих у майбутньому чекає на те, що вони робили з українцями.

«Люди судитимуть окупантів. Усі, хто намагався вбити Україну, матимуть страшні муки. Мінімум — у них не буде дітей, максимум — з ними відбуватиметься те, що вони робили з українцями» , — передбачив екстрасенс.

Нагадаємо, астролог Ольга Медведецька (вона ж — «Астромедведка») передбачила, що з 6 липня ступінь напруги на фронті буде зменшуватися (на це вплинуть Марс і Юпітер, що віддаляються один від одного). Втім, до цього українцям доведеться пережити ще один напружений етап «руйнування з метою трансформації».

Фото radiosvoboda.org

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