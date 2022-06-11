«Путіна немає в живих»: екстрасенс назвав дату завершення війни

Відомий екстрасенс та езотерик Роман Шептицький з першого дня війни щодня складає прогноз для України. Роман каже, що, на жаль, ніхто не може заздалегідь прорахувати і бути готовими до агресивних дій росії. За словами мага, який відкинув можливість ядерного удару росії по Києву, загарбники ведуть війну хаотично та квапливо.

— Киянам, як і раніше, слід бути уважними, — сказав Роман у програмі «Ранок з Україною». - Особливо «гаряче» буде вночі — ворог продовжить пускати ракети, а можливо, навіть спробує прорватися на територію сухопутно. Проте про успішність такого кроку поки що не йдеться. Я бачу, що ворог наляканий та демотивований. А зброя, яка незабаром надійде в Україну, істотно змінить перебіг війни.

Що ж до ситуації зі станом здоров'я путіна, гадаю, треба розділяти поняття «істинний путін» і «той, хто виконує його роль». Є багато інформації про те, що справжнього путіна давно немає в живих. Можливо, він помер ще 8 років тому, коли розпочалося перше вторгнення в Україну. Але якщо справжній путін існує, енергія смерті від нього виходить дуже чітко. Його існування у цьому світі наближається до кінця. Те саме стосується і його двійників. Заколот і бунт проти путіна у росії активно наростає.

На жаль, ми не знатимемо всіх нюансів, але зовсім скоро йому прийде кінець. Є надія, що скінчиться все влітку. Якщо дивитися нумерологію, то особливо активно випадає вісімка, тобто вже у серпні.

Раніше екстрасенс Макс Гордєєв, зробивши розклад на картах таро, визначив, що у серпні-вересні росія зазнає поразки у війні з Україною.

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