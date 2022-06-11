«Поступовий шлях до перемоги через труднощі»: таролог розповіла, що чекає на Зеленського цього літа

Відома українська таролог Олена Бюн, яка раніше спрогнозувала розвиток подій на фронті, зараз запитала у карт, як розгортатимуться події навколо президента України впродовж трьох місяців. За її словами, недоброзичливі люди, «люди в масках», намагатимуться завдати йому кілька ударів, буде спроба в черговий раз вибити землю з-під його ніг.

«Це накручування та нагнітання негативної ситуації навколо Зеленського, до якої докладе зусиль досить впливова людина, — пояснює Олена Бюн. — Карти кажуть, що в цієї людини сильний психоз і вона буде намагатися змінити ситуацію — що до цього часу не вдавалось — на свою користь. У неї манія величі, помилкові уявлення про ситуацію навколо, але є чіткий план щодо президента. Це можуть бути спроби поширення якоїсь інформації про Зеленського задля того, щоб скинути його з верхівки влади. Діяти ця людина буде не сама, а через інших осіб.

Це також може бути спроба ретельно спланованого замаху на президента, але вона буде провальною. Спілкування Зеленського з лідерами інших країн, іноземними посадовцями та політичними діячами, зустрічі з відомими особами — все це слугуватиме великою підтримкою та допомогою Україні".

Загалом, за словами Бюн, у Зеленського влітку буде достатньо сил, щоб впоратись з усіма складними, хитрими ситуаціями та недобрими діями стосовно нього та країни.

«Мова йде про досить важливі вчинки з його боку, активну життєву позицію не тільки щодо теперішнього стану речей, а й на майбутнє, на перспективу — те, що стосується відновлення та реконструкції України, — каже таролог. — Влітку можлива різка зміна ситуації в країні, яка до цього була досить негативною, в кращу сторону. Це здобуття того, що здавалось назавжди втраченим — можливо, повернення міст та інших населених пунктів під український прапор, своєрідне оновлення. На нас чекають досить приємні та багатообіцяльні новини, які будуть безпосередньо пов'язані з президентом. У нього є план дій, який він втілюватиме в життя, десь хитрістю та іншими цікавими шляхами, але він спрямований на те, щоб перемога в Україні настала якомога швидше. І це йому вдаватиметься. Карти показують щоденний і поступовий шлях до перемоги через труднощі, перепони та складні ситуації. Кінцева карта — перемога».

Раніше торолог розкрила таємницю іноземної техніки у Криму.

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