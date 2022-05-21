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Гороскоп

Входимо на знак сили: астролог дала прогноз на найближчий місяць

13:15 21 травня 2022
гороскоп
Астрологи кажуть, що найближчим часом розташування зірок буде допомагати Україні. Переможної дати не пророкують, але й катастрофічних подій теж. 22 травня у свої права входить знак Близнюків, і його влада триватиме до 21 червня. Агресії від знака чекати не треба, а ось несподіваних рішень та неординарного розвитку подій — мабуть.

Відомий астропсихолог Валентина Віттрок в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла, яким буде найближчий місяць і чого слід побоюватися.

— Червень розпочнеться з проходження Місяця по знаку Раку, — розповіла Валентина. — Це хороший початок — усім хочеться насолоджуватися літом та його плодами, а транзит Місяця якраз сприяє справам домашнім. Ситуацію «зіпсує», щоправда, транзит Меркурія у Тельці — він вкаже на тимчасові обмеження чи ситуації, які треба тримати під контролем.

— Ну, цим зараз нас не здивуєш. А що ще із приємного?

— Найголовніше — 3 червня Меркурій виходить із ретроградного руху, і життя знову набуде логічних обрисів, за якими живе суспільство. Майже весь місяць дві планети — Венера і Марс — будуть у знаках своєї сили. Соціальне життя прийде у небувалу активність. Проявиться і Юпітер — активізуються законодавчі процеси, розширяться духовні практики. Втім, можна сказати, що вищі сили посилають нам якийсь «чарівний пендель».

У цей час Сатурн входить у ретроградну фазу, яка триватиме до 23-го жовтня. Це лише означає, що суспільство готове працювати над помилками. Сатурн уповільнює всі робочі та життєві процеси, виконуючи роль такого філософа сонячної системи. Це час, щоб пройти інвентаризацію бізнесу, розібратися з особистим життям та приділити увагу здоров'ю.

— Які дні у червні будуть особливо напруженими?

— Вони почнуться з 9 червня, коли транзит Місяця по Терезах приводить у дію опозицію до Марса та Юпітера в Овні. Це час дискусій та суперечок, тупикових ситуацій. Що стосується емоційно складного часу, то воно буде 11 і 12 червня, коли Місяць пройде за знаком Скорпіона. Воно принесе втрату коханих, різке охолодження почуттів. Це погані дні для весіль, зачаття та великих покупок.

А ось 14 червня об 11:53 за Гринвічем відбудеться повний місяць — час сильної гравітації та, як правило, підвищеної аварійності. З'явиться давить стан втраченості, втоми. І воно зміниться лише до 17 числа. 17 та 18 червня стануть переломними днями. У цей час можуть статися якісь важливі події.

— У середині червня буде найдовший день на рік.

- Так, 21 червня о 9:13 за Гринвічем буде сонцестояння — найдовший день на рік. Він буде досить активним, з підвищеною часткою агресивності та травматизму. І вже 22 червня Сонце перейде у спокійний споглядальний знак Раку.

Завершиться непростий місяць червень молодим місяцем. Це відбудеться 29 червня у Раку. Розташування зірок буде таким, що наступний місяць може внести в наше життя багато ілюзій, пофарбувати в чорні тони події й порушити моральні закони. Але катастроф чекати не варто.

Раніше таролог розкрив долю Маріуполя та Харкова після війни.

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