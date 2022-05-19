З 25 травня війна стане кровопролитнішою: відомий астролог зробив страшне застереження

Незважаючи на те, що ведичний астролог Алакх Ніранжан передбачає, що з 25 травня бої на фронтах набудуть «мирнішого» характеру, його колега Влад Росс вважає, що саме з цієї дати війна навпаки набуде ще більш «кровопролитного» характеру.

Причиною для цього, на думку експерта, стане переворот у рф.

«Зараз у знак Овна увійшов Юпітер, який розширює вогонь небезпеки. 25 травня туди увійде і Марс — планета війни. Тобто, на нас чекає досить кровопролитна ситуація. Але зрештою почнеться перелом. Зараз найнебезпечніше, що може бути — це ядерна зброя», — пояснює Росс.

З приводу ж «перевороту» в росії Росс упевнений, що змова проти путіна досягла завершальної стадії, і через короткий період часу він має відбутися.

«У росії зараз готується змова і переворот, який вже дозрів. Найважливіший переломний момент може наступити в липні. Тоді, можливо, буде повалено владу в москві», — говорить Росс.

З тим, що найближчими днями варто чекати на загострення військових дій, упевнений і астролог Дмитро Уранус .

На його думку, на початку останньої декади травня очікується аспект з'єднання Марса та Нептуна в Рибах, тому що Нептун в астрології пов'язаний не лише з морем та водою, а й з хімією, а Марс взагалі вважається богом війни та зброї.

«Звідси виходить трактування про те, що ймовірність застосування хімзброї в найближчий тиждень дуже зросте. Фактично воно стане максимальним за весь час від початку війни. Потрібно вжити всіх можливих заходів, щоб не допустити такого розвитку подій», — пояснює астролог.

А після з'єднання Марса з Нептуном «червона планета» піде на з'єднання з Юпітером в Овні (близько 29 травня), що говорить про неймовірно високу інтенсивність бойових дій наприкінці травня та на початку червня.

«Друга половина травня і початок червня — це буде найважчий і найжорстокіший період цієї війни. Задля досягнення своїх цілей ворог піде на все, на будь-які жертви, на будь-які хитрощі, підступність та військові злочини. Незважаючи на все це Україні треба вистояти, і вона вистоїть!» — упевнений Дмитро.

Нагадаємо, про «веселе літо» для українців попереджала і астролог Ганна Карпеєва, а відомий астралійський астролог Анжела Перл передбачила, що війна проти Росії закінчиться лише ближче до кінця року.

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