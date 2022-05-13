Намічається перелом: ведичний астролог назвав дату припинення бойових дій в Україні

Незважаючи на проблеми, з якими зараз стикається наша країна, вони стануть підставою для переродження та перетворення України на сильну державу-наставника.

У цьому впевнений ведичний астролог Алакх Ніранжан, пише «Фокус».

За його словами, наша країна має перенести крайню потребу, напругу, переділ усього світогляду та зміну позицій. Однак цей переділ призведе до здобуття справжніх знань, а Україна стане наставником для слов'янських країн та для Європи, бо остання потребує допомоги та зцілення.

«Це переродження духу через проблеми. Наразі ці події втілюються в реальність», — зазначив він.

До 14 червня напруга зберігатиметься, однак у ході війни намічається перелом, і завдяки зовнішній підтримці чаша терезів поступово починає схилятися до України. У цей же період, приблизно з 11 червня, можливо, навіть дещо раніше, бойові дії припиняться.

З 14 липня до 8 вересня Ніранжан, виходячи із з'єднання планет Юпітер-Венера-Марс, прогнозує безліч причин для занепокоєння та їх виправлення на рівні державних структур.

Водночас з 8 вересня 2022 року до 1 лютого 2023 року українці зіткнуться з новими випробуваннями. Це може бути нова спроба росії після мобілізації спробувати підкорити Україну.

«Складно сказати, наскільки це буде жорстке нагнітання, наскільки глибоко воно увійде до України, але буде непросто. Фактично це знову — зміна світогляду. Зараз усі відпочивають улітку, і все почнеться знову у другій половині осені», — каже він.

Проте астролог радить не зневірятися. Вже з 1 лютого 2023 до 11 червня 2023 очікується з'єднання Юпітер-Венера-Юпітер, і це означає, що прийде перемога.

«У травні 2023 року, може, влітку, завершиться по-справжньому напружена ситуація», — підкреслив астролог, додавши, що перемогою все складно назвати, оскільки це буде лише перший етап, важкий як для України, так і для росії.

«До 25 травня 2024 року важкі часи продовжаться, але вже не в сенсі війни та бойових дій, а в сенсі відновлення. Колосальний рівень проблем буде пов'язаний з відсутністю інфраструктури, руйнуваннями будинків, протестними настроями людей, які втратили все, і повертатимуться додому», — попереджає експерт.

Але 25 травня 2024 року приходить Сонце, і в цьому поєднанні у дев'ятому домі воно дає дуже гарну перспективу.

«Сонце — будівник держави. Буде змінено все: конституція, порядок роботи держави. Це потрібно готувати вже зараз, щоб отримати сприятливий результат у травні і пізніше 2024 року. Буде також зміна еліт» , — повідомив Ніранжан.

Він зазначив, що росія, яка зважилася на війну з Україною, обрала найгірший із усіх можливих варіантів, і згодом її громадяни відчують те ж саме, що й наша країна.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс здивував українців, назвавши людину, яка знищить «демона» путіна.

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