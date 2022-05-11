«Втілення князя Володимира»: відомий екстрасенс назвав людину, яка знищить «демона» путіна

Відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв, який попередив про можливе захоплення ворогом Одеси і таємні переговори, що ведуться для цього, розповів про людину, яка, на його думку, переможе «кремлівського демона» путіна.

В одній із телепередач він розповів про видіння, яке свідчило про те, що такою людиною стане Володимир Зеленський, якого вважає «втіленням князя Володимира».

«Мені прийшла інформація, що Зеленський — це втілення князя Володимира, який хрестив Русь, і що саме він повинен був прийти у владу, щоб нормалізувати все. Я впевнений, що Зеленський — втілення князя, і в тому, що він настільки все чітко зробить, що ми станемо у баланс», — сказав Гордєєв.

На думку екстрасенса, Зеленський — втілення яскравого світла, яке відображатиме вселенське зло, і зрештою загубить путіна.

У той же час інший відомий астролог, Влад Росс, який на початку лютого запевняв, що путін не наважиться напасти на Україну, попереджає, що в другій половині травня можливе загострення на фронті, про яке говорить страшне затемнення 16 травня. У цей час кремлівський диктатор може зважитися застосування ядерної зброї.

Але якщо цього не станеться, то війна може закінчитися у липні.

Так, 16 липня, вважає Росс, дуже ймовірний палацовий переворот в російському мордорі, в результаті якого путлер позбавиться влади буде укладено перемир'я. А ретроградний Марс наприкінці року нагадує, що всі окупаційні війська можуть бути виведені наприкінці року із нашої країни.

Нагадаємо, чим загрожує українцям сонячне затемнення 16 травня і чого не варто робити зараз, ексклюзивно для «ФАКТІВ» розповіла астропсихолог Валентина Вітрок.

Фото Офісу президента України

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