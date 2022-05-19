Довгий час залишатимуться без мешканців: таролог розкрив долю Маріуполя та Харкова після війни

Після перемоги «Калушів» на «Євробаченні» доля Маріуполя занепокоїла не лише українців, а й мешканців інших країн, які вперше відкрили для себе таке місто.

При цьому багато хто хотів би дізнатися: чи відновлюватимуть багатостраждальний населений пункт, практично стертий з лиця землі військами кривавого диктатора.

Відповісти на це питання спробував нумеролог та таролог, автор езотеричного каналу Fata Fortuna, на який підписано сто тисяч користувачів.

Згідно з його розкладом гральними картами, відновлювати місто будуть обов'язково, але процес затягнеться на багато років.

«Люди боятимуться туди повертатися», — вважає таролог.

Крім того, перспективи звільнення міста поки що не зрозумілі. Швидше за все, росія спробує «помститися» за те, що героїчні захисники «Азовсталі» так довго змогли чинити опір окупантам.

Приблизно така ж ситуація буде і з Харковом — для відновлення мегаполісу буде потрібно великий проміжок часу.

Справа в тому, що багато людей боятимуться купувати житло в місті та розвивати бізнес через близькість небезпечного сусіда — росії. Адже ніхто не може гарантувати, що за кілька років орда не набере сили і не спробує розпочати війну знову.

Тому, згідно з розкладами спеціаліста, буде дуже добре, якщо до спорожнілих міст повернеться хоча б дві третини від кількості жителів, які проживали там до війни.

Нагадаємо, що на думку астролога Дмитра Урануса, зараз на довготі Москви, Донецька та Маріуполя проходить напружений аспект ретроградного Меркурія, що говорить про якусь хитрість та обман, яку замишляють у Москві та Донецьку проти міст сходу України. Особливе занепокоєння у фахівця викликає Маріуполь — він упевнений, що ворог замишляє якусь хитру та підступну підлість.

Фото t. me/andriyshTime

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