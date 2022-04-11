Голоду не буде: астролог розповіла, коли в Україні по-справжньому закінчиться війна

Незважаючи на райдужні прогнози деяких астрологів, повну перемогу у війні з російськими окупантами Україна зможе здобути лише у серпні.

У це впевнена езотерик Яна Езотеричка із Запоріжжя.



Її прогноз наводить «Телеграф».

«У квітні ще йде опір, а вже у травні почнеться гаряче. Можуть бути дуже серйозні військові бої, буде жорстко» , — зазначає астролог.

При цьому, за її словами, певна конкретика у результаті конфлікту з'явиться лише у червні.

«У червні карти показують перехід і зміну стратегії. Можливо згасання бойових дій і домовленості. Можливо, у червні вже будуть якісь процесуальні дії. А в липні на нас чекає потужна сильна позиція влади», — вважає експерт.

Водночас, повну перемогу над російськими окупантами Україна здобуде в серпні.

«У серпні буде повна перемога. У нумерологічному прогнозі 8 — це кармічна цифра. Серпень — це 8-й місяць, і ймовірність того, що до осені війна може завершитися, дуже сильна», — каже езотерик.

Ключовими для заломлення ходу бойових дій стануть битви на Донбасі, проте ще у вересні можуть продовжуватись деякі локальні бої за території.

«У жовтні ще може залишитися військова загроза. А у листопаді буде спокійно, голоду не буде», — зазначила езотерик.

Першого місяця зими, у грудні 2022 року, Україна вже займе чіткі позиції.

Нагадаємо, інші астрологи вважають, що перелом у війні настане, коли ворог спробує взяти ЗСУ у кільце на Донбасі та захопити Харків, але зазнає невдачі.

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