29.56 / 30.73 32.35 / 33.66
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Голоду не буде: астролог розповіла, коли в Україні по-справжньому закінчиться війна

11:36 11 квітня 2022
Голоду не буде: астролог розповіла, коли в Україні по-справжньому закінчиться війна

Незважаючи на райдужні прогнози деяких астрологів, повну перемогу у війні з російськими окупантами Україна зможе здобути лише у серпні.

У це впевнена езотерик Яна Езотеричка із Запоріжжя.

Її прогноз наводить «Телеграф».

«У квітні ще йде опір, а вже у травні почнеться гаряче. Можуть бути дуже серйозні військові бої, буде жорстко» , — зазначає астролог.

При цьому, за її словами, певна конкретика у результаті конфлікту з'явиться лише у червні.

«У червні карти показують перехід і зміну стратегії. Можливо згасання бойових дій і домовленості. Можливо, у червні вже будуть якісь процесуальні дії. А в липні на нас чекає потужна сильна позиція влади», — вважає експерт.

Водночас, повну перемогу над російськими окупантами Україна здобуде в серпні.

«У серпні буде повна перемога. У нумерологічному прогнозі 8 — це кармічна цифра. Серпень — це 8-й місяць, і ймовірність того, що до осені війна може завершитися, дуже сильна», — каже езотерик.

Читайте також: Гороскоп за картами Таро на тиждень з 11 квітня: Тільці зіткнуться несподіваними подіями, а Стрільці можуть сміливо розпочинати нові проекти

Ключовими для заломлення ходу бойових дій стануть битви на Донбасі, проте ще у вересні можуть продовжуватись деякі локальні бої за території.

«У жовтні ще може залишитися військова загроза. А у листопаді буде спокійно, голоду не буде», — зазначила езотерик.

Першого місяця зими, у грудні 2022 року, Україна вже займе чіткі позиції.

Нагадаємо, інші астрологи вважають, що перелом у війні настане, коли ворог спробує взяти ЗСУ у кільце на Донбасі та захопити Харків, але зазнає невдачі.

566

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

кавова гуща

Бюджетне добриво із кавової гущі для рекордного урожаю городини: як його застосовувати

Голоду не буде: астролог розповіла, коли в Україні по-справжньому закінчиться війна

Голоду не буде: астролог розповіла, коли в Україні по-справжньому закінчиться війна

томати

Стануть вашими улюбленцями: експертка порадила городникам нові перспективні сорти помідорів та перців

Олег Ткачук

Ціною свого життя врятував вагітну жінку: трагічна історія героя з Київщивни, в якого рашисти випустили 15 куль

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.