Ключова дата: астролог назвав день у квітні, коли перебіг війни різко зміниться на користь України

Астролог Олександр Беспалов склав гороскоп для України на квітень 2022 року і в ньому уточнив, чи варто очікувати на завершення війни у другий місяць весни.

На його думку, 7 квітня — ключова дата, яка вплине на перебіг війни в Україні, пише «Главред». Цього дня завершиться з'єднання Марса та Сатурна. Марс символізує агресію, а це означає, що після цієї дати ескалація піде на спад.

«У 1939 році, коли було з'єднання Марса та Сатурна, почалася Друга світова війна. Така ж комбінація супроводжувала розпад Радянського союзу та Карибську кризу», — розповів астролог.

Проте з 8 до 12 квітня відбудеться ще одне загострення. Але цього разу не на фронті, а у суспільстві. Астролог не відкидає, що невдоволення може сприяти угоді з ворогом, від якої той отримає переваги. Найближчі три місяці обіцяють бути складними для всіх українців.

«У квітні на нас також чекає транзит Сатурна у Козерозі … Сатурн — це повелитель карми, владика карми. Він знаходиться у Козерозі до 29 квітня 2022 року», — розповів астролог і додав, що у цей же період роком раніше людей у всьому світі косила пандемія коронавірусу.

Нагадаємо, що австралійська астрологиня Анжела Перл також склала гороскоп для України на 2022 рік і розповіла, що дуже часто війни закінчуються, коли з'єднуються планети, що відповідають за мир — це Юпітер та Нептун: «І зараз таке ж поєднання Юпітера з Нептуном буде 12 квітня. Тобто у квітні буде зрозуміло, що війна не може продовжуватися. І зрозуміло буде, що перемога — за Україною. Україна не може не перемогти. Це у всіх гороскопах, на всіх картах видно».

Фото Pixabay

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