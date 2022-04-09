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Гороскоп

Ворог спробує взяти ЗСУ у кільце на Донбасі і захопити Харків: астролог розповів, коли чекати на переломну дату у війні

18:16 9 квітня 2022
З&#39;єднання планет

У квітні на сході України відбудеться вирішальна битва між українськими захисниками та путінськими військами. Після цього перебіг війни зміниться.

Такий гороскоп для України на квітень 2022 року склав астролог Дмитро Уранус, пише «Главред» .

На думку експерта, не виключається ще одна спроба російських окупантів захопити Харків. Тож фахівець порадив харків'янам, які покинули місто, не повертатися туди ще приблизно тижнів зо два.

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«З'єднання Марса і Сатурна у Водолії стало зараз точним, вони в одному градусі. Днями можлива ще одна спроба окупувати Харків і взяти в кільце сили ЗСУ на Донбасі. Розпадеться це з'єднання лише до 15−16 квітня. Після цієї дати хід війни може змінитися остаточно» , — написав Уранус у Facebook.

Фахівець також назвав міста, де, ймовірно, пройдуть найзапекліші бої.

«Суммуючий негативний вплив з'єднання Марса і Сатурна відбувається точно на довготі Маріуполя 37Е30 і проходить по лінії, де знаходиться безліч міст — Святогірськ, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Селідове, Курахове, Мар'їнка, Вугледар. Це дуже руйнівний вплив для цих міст. Думаю, там буде дуже небезпечно, будуть обстріли та руйнування, не залишайтеся там. Не знаю, що сказати про Маріуполь, на жаль, шансів мало», — розповів астролог.

Коричнева лінія зони кульмінації Сатурна проходить усіма містами між Донецьком і Луганськом.

«Ця зона стане ще більш похмурою та безнадійною», — додав Уранус.

У той же час молодик 30 квітня відбудеться при точному з'єднанні Венери та Юпітера в Рибах. Фахівець зазначив, що це дає надію на укладання якогось мирного договору протягом травня або ж на активність міжнародних миротворчих сил.

«Зміни у військово-політичній ситуації в Україні будуть обов'язково» , — резюмував астролог.

Нагадаємо, астролог пояснила, пояснила, чому не слід сподіватися на вбивство путіна його челяддю.

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