Гороскоп за картами Таро на тиждень з 11 квітня: Тільці зіткнуться з несподіваними подіями, а Стрільці можуть сміливо розпочинати нові проекти

Ворожіння на картах Таро стає все більш популярними в наші дні. Можливо, причина у тому, що Таро прогнозує поразку окупантів та перемогу України у війні.

Читайте, що обіцяють карти на наступний тиждень представникам кожного із знаків Зодіаку на наступний тиждень.

Овен

Цей тиждень буде не з простих, проте Овни зможуть оминути неприємностей. Аркан «Імператор» обіцяє успіх у діловому середовищі, і для цього важливо мудро правити, приймати виважені рішення та не відмовляти у допомозі. Карта «Смерть» свідчить, що Овни зможуть попрощатися з минулим, яке закриває шляхи розвитку. Порада Аркана — не шукати виправдання і не тягнути в майбутнє те, що вже зіграло свою роль. «Місяць» у розкладі — карта, що попереджає про неприємності. Вони не стануться, якщо не довіряти чуткам і домислам, які спантеличують і не дають прийняти вірне рішення.

Телець

На початку тижня Тельці будуть змушені зіткнутися з подіями, які можуть збентежити. Аркан «Колесо удачі» закликає не переживати і не поспішати з висновками, а покластися на долю і спокійно перечекати те, що відбувається. По карті «Сила» настає період, коли потрібно мобілізувати сили. Аркан закликає Тельців не боятися труднощів і сміливо йти назустріч мрії. Впевненість та оптимістичний настрій будуть супутниками успіху. Наприкінці тижня по карті «Самітник» Тельці зможуть взяти паузу, щоб проаналізувати те, що сталося, та отримати цінні уроки. На самоті буде простіше знайти відповіді на хвилюючі питання.

Близнюки

Карта «Верховна жриця» відкриває тиждень, закликаючи Близнюків довіряти своєму серцю та не ігнорувати передчуттів. По цій карті поспіх може бути згубним, тому діяти потрібно обережно. Аркан «Закохані» вимагає від Близнюків відповідальності. По цій карті важливий вибір змінить життя, і щоб зміни були на краще, важливо слухати своє серце. Аркан «Дурень» завершує тиждень, вказуючи Близнюкам на необхідність контролювати все, що відбувається у житті. При безпеці і безтурботності в житті можуть відбутися події, що вимагають миттєвої реакції.

Рак

По карті «Сила» Ракам важливо зберігати оптимістичний настрій. Хороший настрій допоможе у важких ситуаціях і не дасть опустити рук перед черговою перешкодою на шляху до щастя. Аркан «Місяць» вказує Ракам на необхідність боротися зі страхами та не довіряти ілюзіям. У середині тижня особливо важливо слухати себе, щоб не помилитися з прийняттям важливих рішень і не заблукати в полоні домислів. Позитивний Аркан «Сонце» закриває тиждень, обіцяючи Ракам приємні звістки. По цій карті налагоджується фінансове становище, зміцнюються сімейні узи та відкриваються нові перспективи.

Лев

Тиждень відкриває аркан «Закохані», закликаючи Левів довіряти собі та не спиратися на поради оточення. По цій карті належить зробити вибір, який визначатиме подальший розвиток подій, і зробити його потрібно самостійно. Карта «Смерть» символізує життєвий етап, який добігає кінця. По цій карті Левам не варто сумувати за минулим — його треба залишити за спиною, не забувши винести цінні уроки з подій. Аркан «Імператор» обіцяє Левам позитивні зміни. Карта символізує розвиток, вміння мудро правити своїм життям та приймати вірні рішення. Проблеми виникнуть лише у випадку, якщо гординя візьме гору.

Діва

Аркан «Колісниця» обіцяє Дівам активний початок тижня. За цим Арканом не можна зволікати і сумніватися — доля дає можливість змінити життя на краще, і такий шанс потрібно використати. Карта «Місяць» закликає Дів залишити сумніви та прислухатися до голосу серця. Страхи будуть отруювати життя і заведуть у глухий кут, тому з ними треба попрощатися і знайти в собі сили вийти із сутінку сумнівів. Аркан «Мир» символізує досягнення мети та радість. За цією картою Діви зможуть завершити тиждень на оптимістичній ноті, отримати щедру винагороду за виконану роботу та насолодитися тим, що відбувається.

Терези

Терезам на початку тижня по карті «Імператриця» не загрожують мінливості долі. Позитивний Аркан говорить про щастя та зміцнення відносин, позитивні новини та нові можливості. Карта «Мир» символізує гармонію та набуття свого місця. Терези зможуть досягти поставленої мети, отримати гідну нагороду та провести час у колі люблячих людей. Завершує тиждень Аркан «Суд». По цій карті Терези зможуть завершити складну справу, звільнитися від усього, що стримувало, і розпочати шлях до нових вершин. Запорукою успіху буде вміння діяти чесно.

Скорпіон

Цей тиждень буде не найпростішим, проте Скорпіони зможуть подолати всі труднощі. Аркан «Правосуддя» закликає до чесності, причому насамперед важливо пам'ятати, що угоди з совістю не доведуть до добра. Аркан «Місяць» описує ситуацію, коли домисли та сумніви можуть стати причиною неприємностей. Порада карти — слухати своє серце та довіряти інтуїції. Внутрішній голос допоможе подолати блоки свідомості. Тиждень завершується Арканом «Імператор», з яким Скорпіони зможуть досягти нових успіхів. По цій карті головними супутниками успіху стануть уміння покладатися на особистий досвід та дотримання правил.

Стрілець

Аркан «Сонце» починає тиждень, обіцяючи Стрільцям приємні події. По цій карті можна сміливо розпочинати нові проекти, залишати за спиною страхи та сумніви, що заважають позитивним змінам. По карті «Колісниця» події розвиватимуться стрімко, а отже, Стрільцям треба бути активними. Порада Аркана — не упускати наданих можливостей і діяти рішуче, не забуваючи про відповідальність. Карта «Суд» говорить про те, що Стрільці зможуть поставити крапку у суперечці, відстояти своє ім'я та отримати нагороду за активну роботу. За цим Арканом докладені зусилля окупляться, тож відпочивати ще зарано.

Козеріг

Тиждень починається карткою «Смерть». Аркан обіцяє Козерогам нові перспективи, які можливі лише в тому випадку, якщо залишити за спиною минуле. Черговий етап життя добіг кінця, і з ним треба попрощатися, не забувши винести уроки. Аркан «Зірка» говорить про те, що Козероги рухаються у вірному напрямку. Позитивна карта обіцяє виконання заповітної мрії та удачу у всіх починаннях, а отже, можна не сумніватися у собі. Аркан «Колісниця» говорить про активне завершення тижня. Козерогам належить зробити заключний ривок, щоб досягти мети та отримати гідну винагороду за свою працю.

Водолій

Аркан «Мир» обіцяє Водоліям спокійний початок тижня. По цій карті перешкод на заваді немає і можна спокійно займатися запланованими справами. Поспіх може нашкодити, тому від суєти краще відмовитись. Карта «Колісниця» закликає Водоліїв не зволікати та братися за заплановані проекти. Успіх і успіх будуть на боці тих, хто не переоцінює своїх можливостей і мислить здорово. По карті «Вежа» настає переломний етап, коли колишні концепції більше не допомагатимуть. Водоліям належить переглянути свою точку зору, відмовитися від стереотипного мислення та прийняти нову реальність.

Риби

«Сонце» в розкладі початку тижня — позитивна карта, що вказує на щасливі зміни. У житті Риб відбуватимуться трансформації, що відкривають шлях до нових захоплюючих пригод. Карта «Сила» закликає сміливо керувати своїм життям, не боятися змін та активного способу життя. Позитивний настрій та віра у себе допоможуть подолати тимчасові труднощі на шляху до щастя. Наприкінці тижня Риби мають бути готовими до випробувань. Аркан «Диявол» закликає залишатися пильними, щоб не прогаяти знаків долі, що попереджають про небезпеку.

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