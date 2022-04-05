Є два варіанти: астролог розповіла, як помре путін, і коли почнуться виплати Україні репарацій

Незважаючи на те, що багато українців сподіваються на швидку перемогу над окупантами, ця подія може статися не найближчими тижнями. Але в будь-якому разі на Україну чекає перемога, а путіна — смерть.

У цьому впевнена авторка каналу Irina Astrology Horoscope, пише «Главред».

За словами астролога, глава Кремля жорстко поплатиться за агресію проти України.

«Є два варіанти. Перший — насильницька смерть, тобто його можуть застрелити, отруїти або перекрити повітря в бункері. Дуже велика ймовірність цього — весна-літо 2022. Однак якщо ні в кого не вистачить сміливості цього зробити, то він помре своєю смертю від якихось хвороб, можливо, від онкології, наприкінці 2023 року. Тож навіть за найпозитивніших розкладів йому залишився рік-півтора», — зазначила вона.

Якщо говорити про бойові дії та перемир'я, то у квітні Україна та Росія, швидше за все, укладуть мирну угоду. Проте вона викличе велике невдоволення у громадськості, адже можливі територіальні поступки. Крім того, договір не зупинить війну повністю, а переведе її у «гібридну» фазу.

Також цього місяця РФ відчує всю тяжкість втрат в Україні, крім того, посилиться тиск на санкцію на країну. Коридор затемнень кінця квітня та початку травня принесе великі проблеми Росії, аж до відокремлення певних територій. Проте про Донбас та Крим мова не йде — «спалахи» будуть в інших регіонах.

Кремль у період з кінця квітня і весь травень перебуватиме у розпачі. Це може штовхнути його на розв'язання світової війни, що тільки прискорить кінець Росії. Якщо путін зважиться на застосування ядерної зброї, то використовує її не проти України, а атакує інші країни, можливо США як потенційного противника.

За словами астролога, найважчим часом для України будуть серпень-вересень 2022 — настане економічна криза, яка дуже сильно вдарить по кишенях громадян, також можливе відновлення бойових дій.

Однак у листопаді та грудні ситуація кардинально зміниться — Україна може повернути Крим та Донбас, почнуться виплати репарацій.

«І з цього часу ми ставатимемо на рейки: відбудовуватимемо, підніматимемо економіку. Особливо хорошим для України буде літо 2023-го. Україна буде прийнята в ЄС і, можливо, її навіть приймуть в НАТО, незважаючи на можливі підписані домовленості… Ми будемо символом свободи в усьому світі. Тому що Україна це виборювала», — резюмує астролог.

Нагадаємо, авторитетний австралійський астролог Анжела Перл вказала, що війни часто закінчуються, коли з'єднуються планети, які відповідають за мир — це Юпітер та Нептун. Зокрема, таке поєднання було 1919 року, коли закінчилася Перша світова війна, 1945-го — коли закінчилася Друга світова війна. У 2022 році таке ж поєднання Юпітера з Нептуном очікується вже 12 квітня.

Фото: російська агенція Ura.ru.

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