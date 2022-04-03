Незважаючи на сильне бажання більшості українців «перескочити» етап активних бойових дій у війні, розв'язаній кремлівським людожером, прогнози астрологів щоразу «відсувають» настання миру.

Тому у суспільстві зростає попит на прогнози, автори яких називають найшвидші терміни закінчення війни.

Зокрема, один з українських астрологів заявила виданню «Главред», що з 7 квітня на українців чекає напруга в бойових діях з російським окупантом, але що вона триватиме протягом приблизно двох тижнів.

«Приходить підтримка, і критична точка буде поставлена. Кінець квітня обіцяє нам вихід на дипломатію, численні переговори та компроміси. Але ми чудово розуміємо, що говорити — це одне, а робити — зовсім інше», — зазначила астролог, яка не побажала розкрити своє ім'я. .

Також вона заявила, що дата 24 квітня запустить серйозні зміни у світ. Але, швидше за все, результати стануть очевидними в останніх числах травня — на початку червня.

«Втім, затемнення 30 квітня виглядає дуже добре і обіцяє узгодження свободи колективної та індивідуальної. Тобто знову пошук розумних та несподіваних рішень, договір та підпорядкування волі більшості. Втім, слова будуть підкріплені новою зброєю та новими підходами до подання інформації. Хитрість та підступність, залягання на дно — такі пріоритети агресора», — каже експерт.

Тим часом підкреслюється, що розслаблятися ще рано, оскільки початок травня принесе нові обмеження, жорсткі умови. Намагання агресора взяти під контроль територію України буде продовжено.

«На початку червня вже можна очікувати зламу військової ситуації та підходу до завершення масштабних дій у такому ключі, з такими програмами та намірами, як вони починалися. Зміняться тактика, начальство, настрої агресора та всього світу», — додає астролог.

Крім того, зірки показують, що на початку серпня буде несподівана ситуація: «якийсь вибух емоцій, стихійний непідконтрольний спалах». Вона може стосуватися як настроїв людей, так і окремих техногенних ситуацій, військових також, які вийшли з-під контролю.

«Наслідки дій, вжитих 24.02.2022 (офіційна дата початку вторгнення російських військ в Україну. — Авт.), розгрібатимуться і остаточно завершуватимуться в серпні — на початку вересня», — підсумовує експерт.

Нагадаємо, що 24 квітня називає датою завершення війни нумеролог та таролог Владислав Грицай. А ось його колега Тетяна Чайковська радить запастися терпінням, адже період Саді Саті, найгарячіший період якого зараз минає Україна, закінчиться лише на початку 2023 року.

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