Доведеться чекати дев'ять років: таролог розповів, коли Крим повернеться до України

На відміну від радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, який очікує закінчення активних бойових дій за два-три тижні, нумеролог і таролог Владислав Грицай упевнений, що війна в Україні завершиться лише до кінця квітня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Все завершиться у 20 числах квітня. Думаю, десь у районі 24 квітня. Проте завершення війни не означатиме конкретний юридичний статус Донбасу та Криму», — вважає експерт.

На його думку, окупований Росією Крим повернеться до складу України лише за дев'ять років від початку війни.

«Ще близько року продовжуватимуться юридичні нюанси. Припускаю, що у Криму весь цей час буде якась нейтральна адміністрація, тимчасова», — вважає таролог.

У той же час Донбасу Грицай пророкував «туманну долю».

«Щодо Донбасу, то треба говорити правду. Там якась нейтральна земля, нікому не потрібна. Юридично вона буде у „підвішеному“ стані. Довгий час там відбуватиметься щось незрозуміле», — зазначив нумеролог-таролог.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на пророцтво Нострадамуса передбачили смерть рашистському диктатору в 2022 році, а тарологи вказали, що у нашої нації все ж таки знайдуться сили, рішучість і відвага подолати протиріччя і суперників .

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