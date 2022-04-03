Астролог попередила, що потрібно обов'язково зробити українцям у 39-й день війни — перед близьким загостренням у протистоянні з ворогом

Сьогодні, 3 квітня, Місяць знаходиться в Тельці та створює настрій на утримання позицій, зміцнення захисту, постачання всім необхідним. Перед настанням піку протистояння з ворогом Місяць у Тельці не бажає змін. Його мета — стабільність, ощадливість та комфорт, пише у своєму Facebook астролог Ірина Звягіна.

Сьогодні і завтра, рекомендує вона, потрібно дбати про інтереси довірених у володіння об'єктів, забезпечуючи їх ресурсами, матеріалами та продуктами. І не просто в рамках поточного дня, але із запасом.

Також сьогодні важливо витрачати час лише на те, що якимось чином покращує позиції, захист чи заспокоює, стабілізує організм чи ситуацію.

З вівторка військові ситуації отримають прискорення, хоча тут більше підходить термін загострення.

«Швидку динаміку я дивлюся в картах прогресій місяць за рік, які дають докладнішу картину за поточними подіями. У цій карті Сонце йде на зближення з Марсом; це повільно наростаюча сила, і оскільки задіяний Марс, це стосується прямо до стану української армії. Це позитивна динаміка, і вона наростатиме кілька найближчих місяців», — пише Ірина Звягіна.

Найближчими днями з'єднання Марса з Сатурном принесе у світ надзвичайні ситуації, тяжкість та великі руйнування.

«Ті зі мирних жителів, кого бомбять — ховайтеся! Сили життя в такий час поступаються місцем силам смерті. І сьогодні є можливість подбати про притулок або змінити місце локалізації, запастися водою, продуктами та теплими речами. Військ чекають на важкі бої», — рекомендує спеціаліст .

Меркурій після з'єднання з Сонцем перекинувся на вечірнє небо, став вечірньою зіркою. Тепер він менше спрямований у майбутнє, але більш розсудливий, прагне об'єктивно оцінювати те, що відбувається, підбивати підсумки та звертатися до минулого досвіду. Людина розумна в такий час намагатиметься втілити в життя те, що дізналася і зрозуміла.

Увечері Місяць з'єднається з Ураном. Потрібна готовність діяти у разі несподіваних обставин. Важко чекати та мовчати. Сварки неминучі, якщо сторони мають різні уявлення про те, що відбувається, але згуртувати може розуміння загальної біди чи вигоди.

Матеріалістичний, детермінований підхід, який набирає обертів, вимагає об'єднатися задля спільної мети. Бої тепер потрібно ретельно планувати. Але сьогодні можна ризикнути і зробити абсолютно необгрунтований, непередбачуваний хід.

Нагадаємо, що астролог і екстрасенс Сергій Кобзар з Одеси вважає, що вже до кінця квітня Україна здобуде перемогу у війні, розв'язану кремлівським убивцею путіним, і яку агресор «успішно» програє щодня.

Фото: Facebook Ірини Звягіної

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