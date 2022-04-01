Головне – пережити період Саді Саті: астролог розповіла, коли чекати на пік протистояння України з ворогом

Наша країна в даний час переживає період Саді Саті, який триває близько 7,5 років і буває в житті кожної людини, міста та держави. В Україні він розпочався у 2017 році і закінчиться у березні 2023 року, але зараз найгарячіший період у цьому відрізку, оскільки планета Карми, випробувань та страждань Сатурн проходить через Місяць у карті України, а Місяць — це народ України, який випробовують на міцність і гартують у важких реаліях.

Про це пише у своєму Facebook Тетяна Чайковська — практикуючий астролог, член Міжнародного товариства астрологічних досліджень США (ISAR).

За словами Тетяни, Місяць у карті України позначає і відкритих ворогів, а в даному випадку рашистських агресорів, тому можна сказати, що зараз втрат зазнає як український народ, так і країна-агресор. Цікаво, що відкриті вороги в карті України показані Місяцем у Водолії, а Росія вважається країною Водолія, але тішить той момент, що противник перебуває в руках України, а не навпаки, тобто маємо над ним силу.

Зіткнень та гарячих періодів у протистоянні з ворогом протягом 2022 року очікується три: з 25 березня по 18 квітня (пік 1−7 квітня); з 25 липня по 22 серпня (пік — з 31 липня по 9 серпня) та з 21 грудня по 11 січня 2023 року (пік — з 28 грудня по 6 січня 2023 року).

«Але найтемніша ніч завжди йде перед світанком, тож тримаємось! Все буде Україна! Слава Україні!» — пише астролог.

Нагадаємо, таролог Олена Бюн попередила українців про черговий замах на президента Володимира Зеленського, якого, за її словами, слід чекати у квітні.

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