Так було в 1945-му: астролог розповіла, коли стане зрозумілим, що Україна перемогла путіна

Австралійський астролог Анжела Перл склала гороскоп для України 2022 року і відповіла на питання, яке хвилює кожного в нашій країні — коли закінчиться війна, яку розв'язав російський диктатор путін.

Про це пише «Главред».

За словами астролога, дуже часто війни закінчуються, коли з'єднуються планети, які відповідають за мир — це Юпітер та Нептун. Зокрема, таке поєднання було 1919 року, коли закінчилася Перша світова війна, і 1945-го — коли закінчилася Друга світова війна.

«І зараз таке ж поєднання Юпітера з Нептуном буде 12 квітня. Тобто у квітні буде зрозуміло, що війна не може продовжуватися. І зрозуміло буде, що перемога — за Україною. Україна не може не перемогти. Це у всіх гороскопах, на всіх картах видно», — розповіла астролог на своєму YouTube-каналі.

За її прогнозом, протягом першого тижня квітня можливо ескалація військових дій, наступ російських військ, тому буде з'єднання Сатурна з Марсом.

«Крім того, Сатурн — планета поневірянь і важких подій — продовжує йти Місяцем у гороскопі України. І він, на жаль, три рази проходить Місяцем до самого кінця року. Це не означає, що війна буде до кінця року, хоча можуть бути якісь локальні бої», — наголосила фахівець.

Загалом весь квітень (до 26 числа) ще буде неспокійним місяцем, але він стане переломним і стане зрозумілим, що війна в Україні закінчується.

Анжела Перл також поділилася, що особисто їй інтуїція нагадує, що війна в Україні завершиться до літа.

«Я навіть сон бачила, що я приїжджаю в Україну. І літо, черешні, сонце світить. А я босоніж виходжу, знаєте, як удома в Україні», — зазначила астролог.

Видання нагадує, що Анжела Перл — один із найпопулярніших астрологів у YouTube. Має 1,5 млн передплатників. Анжела живе в Австралії, а вона родом з України. На момент початку війни її сестра та мама були у Києві.

Нагадаємо, раніше позитивний для України прогноз склали і тарологи. За їхніми словами, гороскоп для України на 2022 рік випав три карти Таро — Правосуддя, Королева Меч і Колісниця, а це означає, що у нашої нації все ж таки знайдуться сили, рішучість і відвага побороти як внутрішні протиріччя, так і суперників.

1798

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter