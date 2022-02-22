Стережіться заздрісних і неприємних осіб: кінець лютого принесе успіх одразу трьом знакам зодіаку
Астрологічний прогноз від Павла Глоби на кінець лютого обіцяє успіх трьом знакам зодіаку. Новий гороскоп від Глоби наводить slovofraza.
Овну зірки обіцяють приплив сил та енергії. З такими факторами вдасться врешті-решт усунути все, що заважало насолоджуватися життям, включаючи неприємних осіб.
Читайте також: Кар'єрний успіх у четвер: гороскоп Павла Глоби на тиждень до 27 лютого
Левам астролог обіцяє сприятливий період, щоб справити приємне враження, побути у центрі уваги. Кінець лютого принесе новий досвід та приємні зустрічі.
Читайте також: Астрологи назвали три знаки зодіаку, яким вдасться впоратися з усіма проблемами
Третім щасливим знаком наприкінці лютого стане Водолій. Настав час для серйозних справ, можна зайнятися ремонтом. Глоба радить остерігатися заздрісників та не розповідати їм про плани.
Читайте також: Впевненість Риб, «особлива сила» Водоліїв та «біла магія» Раків: гороскоп на тиждень до 27 лютого
Фото pixabay.com189
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter