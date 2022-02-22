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Гороскоп

Стережіться заздрісних і неприємних осіб: кінець лютого принесе успіх одразу трьом знакам зодіаку

20:19 22 лютого 2022
гороскоп

Астрологічний прогноз від Павла Глоби на кінець лютого обіцяє успіх трьом знакам зодіаку. Новий гороскоп від Глоби наводить slovofraza.

Овну зірки обіцяють приплив сил та енергії. З такими факторами вдасться врешті-решт усунути все, що заважало насолоджуватися життям, включаючи неприємних осіб.

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Левам астролог обіцяє сприятливий період, щоб справити приємне враження, побути у центрі уваги. Кінець лютого принесе новий досвід та приємні зустрічі.

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Третім щасливим знаком наприкінці лютого стане Водолій. Настав час для серйозних справ, можна зайнятися ремонтом. Глоба радить остерігатися заздрісників та не розповідати їм про плани.

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Фото pixabay.com

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