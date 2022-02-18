Впевненість Риб, «особлива сила» Водоліїв та «біла магія» Раків: гороскоп на тиждень з 21 по 27 лютого

Наступний тиждень, якщо вірити астрологам, буде значно легшим, ніж період з 14 по 20 лютого (його астролог Віра Хубелашвілі назвала часом розчарувань та зневіри). Про те, до чого готуватися представницям прекрасної статі, розповів сайт slovofraza.com .

Овен

Цього тижня Овнам прекрасної статі захочеться запастися всім і більше, щоб вражень вистачило надовго, але астрологи радять втихомирити бажання. На ситуацію, до якої зараз підштовхують зірки із планетами, важливо дивитися об'єктивно: не обов'язково мати все, щоб бути щасливими. Також бажано визначитися з пріоритетами і отримувати цінний життєвий досвід.

Телець

Жінкам цього Знака варто зайнятися розширенням кругозору та отриманням знань. До деяких зовнішніх умов доведеться пристосуватися: з кимось погодитись, щось смиренно прийняти. У будь-якому випадку мотивації буде багато, тому треба діяти. З наближенням березня жіноча сила Тельців тільки зростатиме.

Близнюки

Цього тижня під впливом Місяця 24 та 25 числа представниці цього Знаку ризикують оступитися. Також Місяць може обдарувати Близнюків відчуттям тотальної втоми. Піддаватися емоціям зараз небезпечно, а ось логіка буде гарною допомогою. Щоб негативні почуття не перешкоджали справам, потрібно менше перевтомлюватись і уникати спілкування з токсичними людьми.

Рак

У жінок цього Знака настає період, коли вони самі зможуть отримати те, що хочуть, і навіть допомогти комусь іншому. Нічні світила вказують на те, що часом компроміс набагато важливіший за перемогу. Зірки закликають зважати на думку оточуючих. У процесі пошуку чоловіка можна користуватися білою магією. Також буде корисно змінити образ. О ось просто плисти за течією не варто — так можна потрапити у пастку чужого впливу.

Лев

Левам прекрасної статі астрологи радять стежити за інтуїцією. Шосте почуття допоможе цим жінкам не проґавити свою вигоду. Багатьом жінкам цього знаку вдасться запрограмувати себе на успіх. Все, про що мріють Леви, цього тижня нарешті почне втілюватись у життя. Найголовніше — не прогаяти момент і почати вчасно діяти. Виявивши м'якість там, де потрібна рішучість, можна сильно здати позиції.

Діва

Жінкам цього Знака можна сміливо вирушати у далеку дорогу. Важливо лише пам'ятати про народні прикмети перед відправленням. Загалом астрологи вважають, що можна активно проводити робочий тиждень, але краще залишити частину сил на вихідні, щоб добре повеселитися. Благотворний вплив планет у тому, що Діви зможуть точно визначити, хто їм ворог, хто друг. Астрологи також радять думати про почуття оточуючих, підключивши емпатію.

Терези

Терезам варто насамперед позбутися скарг, адже вони переналаштовують свідомість на негатив. Тиждень буде вдалим для любовних пригод, проведення часу у приємній компанії. Астрологи попереджають, що нове кохання може виявитися дуже швидкоплинним. Це не привід для скепсису, але краще заздалегідь оцінювати ризики та не прив'язуватися до людей. У фінансових справах важливо відійти від азарту і користуватися своїм особистим досвідом, дотримуючись голосу розуму.

Скорпіон

Цього тижня будуть як перемоги, так і розчарування. Цілком ймовірно, що багатьом Скорпіонам прекрасної статі захочеться піти в себе і насолодитися самотністю. Це хороший варіант, але краще при цьому не йти з головою в самоаналіз. Астрологи радять не піддаватися на провокації з боку оточуючих. Планети у разі сприяють якнайшвидшому вирішенню спірних питань.

Стрілець

Жінкам цього Знака варто зробити енергетичне чищення. Для подібних практик зараз просто ідеальний час. У спілкуванні з оточуючими Стрільцям варто поводитися стриманіше, ніж зазвичай, щоб не нажити зайвих ворогів. У ці сім днів усі нерозв'язні завдання набудуть рішення, а заздрість і негатив оточуючих обернуться проти них самих. У Стрільців з'явиться можливість для розвитку у роботі, бізнесі.

Козеріг

Козероги вдасться цього тижня розібратися зі своїми бажаннями і зрозуміти, в яку точку необхідно прийти. Астрологи радять цим жінкам не йти по головах заради цілей, тому що подібним чином можна нажити багато заклятих ворогів. Не варто впадати в крайнощі, потурати лихим звичкам, щоб не допустити руйнування біополя.

Водолій

Перше, що варто зробити цього тижня представницям Водолія, — позбутися думок, які відштовхують удачу. Цього тижня буде чудовий момент для налагодження контактів та нових зв'язків. Спілкування з людьми подарує радість. Головне — не робити поспішних висновків. Думки цих жінок набудуть особливої сили, тому їм варто думати тільки в позитивному ключі. Краще приділити час саморозвитку: прочитати книгу, знайти нові навички.

Риби

На Риб чекає насичений подіями тиждень. Нічні світила пророкують представницям знака зростання впевненості та успішну боротьбу із сумнівами та ілюзіями. Астрологи радять частіше прислухатися до внутрішнього голосу після прийняття важливих рішень. Спонтанність принесе лише проблеми, так само, як і чужі непрошені поради.

Нагадаємо, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку.

286

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter