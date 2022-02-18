Будуть щасливі з сьогоднішнього дня: астрологи назвали три знаки зодіаку, яким вдасться впоратися з усіма проблемами
Коли людину наздоганяє смуга невдач, вона схильна сподіватися на швидкі зміни на краще. Ресурс Ftimes розповів, хто може розраховувати на реалізацію цих сподівань до кінця зими.
Телець
У лютому Тельці демонстрували мудрість та дипломатичність, які допоможуть їм упоратися з будь-якими складнощами. А ще наприкінці лютого у представників цього знака відбудеться переоцінка цінностей, і вони зможуть побачити життя і те, що відбувається в ньому, з іншого боку.
Астрологи радять замислитися про перехід на іншу роботу та інвестиції.
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Лев
Левам постійно не вистачає захоплених поглядів, а наприкінці лютого вони ще й усвідомлюють, що не давали виходу своїм талантам. Тому великий шанс того, що Лев вирішить зайнятися справою, яка принесе не лише задоволення, а й фінансовий дохід. Очікується зміни й у особистих відносинах. Хто одинокий — знайде своїх наречених, а хто вже створив пару, чекатиме на поповнення в сім'ї. З усіма складнощами Леву вдасться розібратися та перевернути цю сторінку свого життя.
Діва
Люди, народжені під сузір'ям Діви, дуже дисципліновані і часу дарма не витрачають. Але й у них нагромадилися деякі складнощі в житті, з якими не вдавалося справлятися довгий час. Але кінець лютого — чудовий час, щоб усе вирішити.
Астрологи радять зосередитися на відновленні миру в сім'ї і залагодженні особистих конфліктів.
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