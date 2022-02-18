Гороскоп Павла Глоби на 18 лютого: Стрільцям доведеться вирішувати питання особистого життя, а на Раков чекає дуже нестандартний день

П'ятниця, 18 лютого 2022 року, ідеально підходить для того, щоб розпочинати нові справи та проекти, впевнений астролог Павло Глоба.

При цьому, на його думку, представникам різних знаків зодіаку слід уникати різних конфліктних ситуацій та не брати участь у чужих суперечках, пише slovafraza.

Овен

Овнів чекає на активний день. Вам доведеться вирішити багато робочих завдань, а ввечері взятися за домашні справи.

Телець

Тільці сьогодні можуть купувати все, що вам заманеться. Витрачені гроші до вас скоро повернуться у вигляді премій.

Близнюки

Близнюків чекає гарний день. Ви будете задоволені собою та виконаною роботою. Астрологи кажуть, що всі ваші зусилля для виконання бажання не пройдуть даремно.

Рак

На Раков чекає нестандартний день. Замість того, щоб працювати над робочими проектами, вам більше захочеться відпочивати та займатися власними справами.

Лев

Астрологи відзначають, що Лева сьогодні має чудовий шанс закласти фундамент у справі, про яку ви думали останні кілька місяців. Відкиньте будь-які сумніви та починайте діяти.

Діва

Дів сьогодні чекає успіху на роботі. Посібник оцінить всю вашу роботу і навіть може запропонувати вам додаткові кошти у вигляді премії.

Терези

Терезам слід у цей день розширити свій кругозір. Більше читайте, дізнавайтеся щось нове і ділитеся цікавою інформацією з іншими.

Скорпіон

На перший план у Скорпіонів вийдуть фінансові питання. Вам слід скласти план витрат на місяць, щоб розуміти, на чому ви стоїте.

Стрілець

Стрільцям сьогодні потрібно вирішити багато питань у особистому житті. Не треба ні до кого звертатися за допомогою, прислухайтеся лише до себе.

Козеріг

Якщо є можливість — відмовтеся сьогодні від поїздок та ділових завдань. Присвятіть час собі та своїм рідним.

Водолій

Не перенапружуйтесь сьогодні на роботі. Залишіть сили для домашніх справ, яких у вас накопичилося достатньо.

Риби

Астрологи радять Рибам збільшити у цей день фізичну активність. Спорт буде тримати вас у тонусі, покращить настрій та загальний стан організму.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що шість із 12 знаків зодіаку будуть змушені різко змінити своє життя в першій половині березня: про кого йдеться.

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter