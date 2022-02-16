Шість із 12 знаків зодіаку будуть змушені різко змінити своє життя у першій половині березня: про кого йдеться

Люди часто не наважуються на серйозні зміни, бо їх бояться. Але у першій половині березня настане період, коли половина знаків зодіаку буде змушена зробити крок до майбутнього та «ривок у своєму житті».

Про представників таких знаків з посиланням на астрологів розповідають «Белновости» .



У першій половині березня Тільці зважаться на кар'єрне зростання. На них чекають нові проекти та знайомства. Починання принесуть плоди, вплив у колективі зросте. Дохід збільшиться, а нові знайомства допоможуть розкрити лідерські риси представників цього знаку зодіаку.

Самотні Тільці ризикнуть піти на побачення наосліп. Там з'явиться гідний кандидат на чільне місце у серці. Якщо вже є відносини, мабуть, невдовзі чекатиме весілля чи поповнення в родині.

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Народжені під знаком Рака хочуть почати все з нуля. Перша половина місяця якраз підходить для того, щоб таки зважиться на звершення. Під впливом романтичної обстановки після 8 березня Раки ухвалять рішення офіційно зміцнити відносини зі своєю другою половинкою.

У одружених пар любовна атмосфера лютого допоможе пережити другий медовий місяць і вбереже від розбіжностей. Тільки треба буде постаратися реалізувати ідею, яка вже заготовлена на 8 березня. І не відступати від наміченої мети.

Леви готові піти на ризик і вкладуть усі заощадження в інвестиції чи бізнес. Але, на жаль, це буде поганою ідеєю. Нічого не окупиться. Краще вкласти фінанси у свою освіту та самовдосконалення, але лише на початку березня. Якщо зробити це раніше, то є можливість помилитися з обраним напрямком.

Можливе надходження пропозиції про самореалізацію. Але воно надійде там, де Леви не чекатимуть. Завдяки цьому вдасться примножити власний дохід.

Скорпіони готові до великих звершенб. За що вони не бралися, все принесе успіх. Особливо це добре позначиться на самому початку місяця. Народжених під цим знаком просто завалять новими пропозиціями щодо роботи. Можливо, прийде запрошення щодо підвищення кваліфікації за кордоном.

Переїзд зіграє лише на руку. Дохід збільшиться, а тимчасові труднощі з оформленням документів тільки роздратують. Так що не бійтеся, дерзайте!

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Під впливом творчого проекту Козероги наважаться відкрити свій бізнес. Представники цього знаку відкриють у собі здібності лідера та наставника. Заручаться підтримкою впливових людей. Гроші почнуть легко приходити.

Але будь-яку вільну хвилину слід приділяти самоосвіті та самовдосконаленню. Також успіх буде на любовному фронті. Козеріг нарешті відкриє своє серце для кохання.

Перша половина березня обіцяє бути продуктивною у нових починаннях у Водоліїв. Якщо вони вирішаться, то одразу починають діяти. Але не варто поспішати — на початку березня краще «притримати коней». Або продуктивний березень піде нанівець.

В особистому житті, навпаки, якщо наважилися, дійте одразу. Як то кажуть: «Куй залізо, поки що гаряче».

Раніше астролог Павло Глоба назвав п'ять знаків зодіаку — щасливчиків цього тижня.

Фото Pixabay

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