Час виконання бажань: астролог розповіла, до яких знаків зодіаку прийде щастя в лютому-березні 2022 року

Друга половина лютого 2022 року буде вдалою для шести знаків зодіаку. Це пов'язано з особливим розташуванням небесних тіл. Меркурій, який відповідає за амбіції, перебуватиме в директній фазі, а Венера, Марс і Плутон перейдуть у сузір'я Козерога, що сприятиме удачі. Такий прогноз дала астролог Альона Нікольська для Rsute.

Найсприятливішим у лютому астролог вважає період з 16 по 24 число, коли Сонце перебуватиме під знаком Водолія.

Везунчиками лютого стануть люди, народжені під знаками Тельця, Рака, Діви, Скорпіона, Козерога та Риб. Біла смуга в їхньому житті може не тільки захопити другу половину лютого, але й розтягнутися ще й наберезень. Астролог радить користуватися моментом та рухатися до поставленої мети.

Нагадаємо, нумерологи визначили фінансово вдалі дні лютого, а відомий астролог Хаял Алекперов попередив представників трьох знаків про майбутні проблеми.

Фото pixabay.com

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