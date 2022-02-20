Швидкі рішення у вівторок та кар'єрний успіх у четвер: гороскоп Павла Глоби на тиждень 21−27 лютого

Тиждень з 21 по 27 лютого принесе успіх знакам стихії Вогню, а саме Овнам, Левам і Стрільцям. У середині тижня пощастить особам, народженим під земними знаками Тельця, Діви та Козерога. На вихідних зірки сприятимуть повітряним знакам — Близнюкам, Терезам та Водоліям. Про це йдеться у гороскопі відомого астролога Павла Глоби, опублікованого FTimes.

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Астролог радить усім знакам у понеділок не думати про труднощі, а оцінити перспективи, що відкриваються. Вівторок принесе вдалі зустрічі, потрібно буде швидко приймати рішення. Середа — час налагодження стосунків та день для здоров'я. У четвер можна чекати на кар'єрні успіхи, а в п'ятницю ввечері — активно відпочити. Суботу краще провести на самоті та придумати заняття, які порадують. Неділя — день, щоб налагодити порозуміння з другою половинкою.

Овнам астролог обіцяє сприятливий тиждень, повний змін. Вихідні можна присвятити спорту.

Тельцеві настав час порвати з невдалими стосунками та зосередитися на зустрічах із цікавими та доброзичливими людьми.

Близнюкам астролог радить не сперечатися з колегами, не навантажувати себе та бути готовим до цікавих пропозицій.

Раку на тижні треба діяти рішуче, виявляти сміливість, але зберігати витримку.

Левам варто розібратися у почуттях та виявити більше уваги до партнера.

Дівам Глоба обіцяє трохи напружений тиждень через закиди з боку коханої людини.

Для Терезів настав час сміливих планів та активних дій. Тепер важливо не посваритися із близькими людьми.

Скорпіони можуть відчути нездужання у четвер-п'ятницю. Також на тижні можливі сварки з другою половинкою.

Стрільці матимуть цікаві кар'єрні пропозиції. На особистому фронті також буде все успішно.

Козерогам не варто ризикувати на початку тижня, краще прислухатися до порад досвідчених близьких.

Водолію можна планувати поїздки, тиждень підходить для того, щоб почати відкладати гроші на мрію.

Рибам зараз не варто розраховувати на чужу допомогу, тому краще тверезо оцінювати власні сили та уникати гучних компаній.

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Фото pixabay.com

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