Після 20 лютого чекайте фінансових вливань: названі знаки Східного гороскопу, які дуже скоро розбагатіють

Незважаючи на затемнення та інші астрономічні явища, які чекають на нас у 2022 році, представники трьох знаків по Східному гороскопу можуть сподіватися, що їх скоро чекає багатство та процвітання.

Усім представникам вказаних знаків астрологи радять не втрачати можливості заробити, пише Sohu .

Дракон

Наприкінці лютого Дракони можуть заробити багато грошей. І тому їм доведеться бути ініціативними, пояснюють астрологи. Перешкодою на шляху до багатства може стати бажання домінувати над оточуючими та зайва самовпевненість. Процвітати та розбагатіти допоможе добре ставлення до людей.

Щур

Розташування зірок наприкінці лютого сприятливе для народжених на рік Щура. Їм пощастить у всіх справах, пов'язаних із грошима. Успіхи на роботі та легкі заробітки можуть зіпсувати стосунки Щурів з родичами. Народженим під цим знаком треба не забувати про своїх близьких. Легкість характеру та життєрадісність зменшать кількість заздрісників, яким не сподобаються досягнення щурів.

Кінь

У другій половині лютого у народжених у рік Коня не буде проблем із грошима, вважають китайські астрологи. Особливо пощастить народженим під цим знаком жінкам. Для Коней 2022 рік буде в цілому сприятливим у плані фінансів. Варто обережно ставитися до людей, народжених у рік Кролика або Вівці: вони можуть стати на заваді успіхам Коней.

Нагадаємо, нещодавно настав рік Чорного або Синього Водяного Тигра — за китайським літочисленням він є 4720-м.

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