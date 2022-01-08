Потрібно бути напоготові: астрологи назвали найгірший день 2022-го для кожного знаку зодіаку

Рік Водяного Тигра, що настав, обіцяє багато гарних та сприятливих днів, але один день з 365 кожній людині доведеться просто постаратися пережити.

І чим спокійнішим й обережнішим кожен представник зодіакального кола буде цього дня, тим краще день пройде для нього й не залишить негативних наслідків, пише сайт «5 каналу».

Овнам астрологи радять бути обережними восени, саме 7 жовтня. У цей день Марс у знаку Близнюків почне зниження, тому Овен помітить у собі повільність й через це, можливо, виникнуть проблеми та непорозуміння.

Для Тельця найгіршим днем 2022-го виявиться 15 травня. У цей день місячне затемнення пройде під знаком Скорпіона, що позначиться на Тельці. Люди цього знака зодіаку вирішать відмовитися від деяких зв'язків для подальшого свого руху та розвитку.

Для Близнюків цього року не один день виявиться гіршим. Починаючи з серпня, Марс перейде у знак Близнюків, де перебуватиме аж до 23 січня. А це означає, що весь цей час представники цього знаку зодіаку мають зіткнутися з переживаннями.

Для Раків найгіршим часом у 2022 році стане перший весняний місяць — березень. Тоді Марс та Плутон зустрінуться у сьомому будинку Козорога. А це означає, що у Рака виникнуть труднощі в особистому житті. Загострення можуть виникнути 3 березня.

Найгіршим днем для Лева стане 14 серпня. Сатурн у Водолії знизиться, а це означає, що Лев відчуватиме себе засмученим. Однак цей день може стати крутим поворотом у проясненні деяких взаємин.

Для Дів не радісним днем виявиться 5 травня. Саме тоді Меркурій перебуватиме в десятому будинку кар'єри, а значить Діви стануть повільнішими і неймовірно важкими. Астрологи рекомендують у цей день задуматися про кар'єру та, можливо, переосмислити її.

Терези, остерігайтеся 9 вересня. З цього дня Меркурій перебуватиме у першому будинку особистості Терезів. Тому конфлікти та непорозуміння представників цього астрологічного символу переслідуватимуть упродовж усього дня.

Скорпіонам протягом усього року доведеться зіткнутися не з одним місячним затемненням. Проте, 8 листопада буде максимально складно. Цього дня Скорпіону відкриється щось важливе та значне. Але разом з тим й незручне. Можливо, водяному знаку доведеться змінити життєві пріоритети.

Для Стрільців 28 липня стане найгіршим днем. Цього дня Юпітер в Овні знижуватиметься у п'ятому будинку самовираження та творчості Стрільця. Все сповільниться. Це особливо дратує Стрільця, оскільки він прагнутиме зростання й прогресу. Але потім він буде змушений все обміркувати.

Козороги, позначте 4 червня. Цього дня ви відчуєте себе повільними. Сатурн перебуватиме в другому будинку фінансів й ресурсів, а це означає, що Козоріг зрозуміє, що того дня просування немає, і настане повне розчарування.

Лютий для Водолія — місяць справжнього виклику. 4 лютого він може відчути себе засмученим, особливо коли справа дійде до стосунків. Розмови стануть неправильними та викличуть лише гарячі дискусії.

Риб засмутить 28 липня. Саме з цього дня Юпітер перебуватиме у другому будинку грошей та фінансів під знаком Овна. Цього дня Рибам належить зробити крок назад. Лише з 23 листопада можна буде знову почати діяти й рухатися вперед.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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