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Скрізь пхають свій ніс: названо ТОП-3 найцікавіших знаків зодіаку

19:52 15 лютого 2022
Скрізь пхають свій ніс: названо ТОП-3 найцікавіших знаків зодіаку

Цікавість може бути як позитивною якістю, так і хибною. У всіх воно проявляється по-різному, і кожен використовує його у своїх цілях.

Астрологи стверджують, що серед знаків зодіаку є три найбільш допитливі і цікаві, яким треба знати буквально все, пише v-kosmose .

Стрільці

Для підвищення свого статусу їм необхідно отримувати нову інформацію. Вона допомагає відчувати себе захищеним та могутнім. У гонитві за відомостями Стрільці можуть підглядати та підслуховувати. На щастя, отримані дані вони зазвичай не використовують у корисливих цілях.

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Овни

Овни виявляють велику цікавість у тому, що стосується особистого життя колег та сусідів. Всі ці відомості вони пустять у обіг і знайдуть, як застосувати у справах. «Хто володіє інформацією, той володіє світом» — такий девіз представників цього знака.

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Близнюки

Близнюки дуже люблять деталі та подробиці. У них у голові є цілий архів на кожного знайомого. Вони пам'ятають про все та про всіх. За своєю натурою представники цього знаку — базікали, але секрети зберігати все ж вміють.

Нагадаємо, раніше відомий астролог Павло Глоба назвав п'ятьох «везунчиків» тижня .

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