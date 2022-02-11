Кохання не тільки на День Валентина: названо чотири пари за знаком зодіаку, чий союз ніщо не здатне зруйнувати

Астрологи назвали чотири пари представників різних знаків зодіаку, які здатні все подолати та зберегти мир у домі, незважаючи на протиріччя та розбіжності. Про це пише ЮФ.

Терези — Овен

Люди, народжені під знаком Терезів, часто закохуються з усією пристрастю, яку їм тільки може дозволити серце. Овну в їхній парі така увага шалено лестить, і він починає собі дозволяти трохи більше, ніж слід. У результаті Терези втомляться від цих нерівних відносин і підуть, а Овен лише тоді зрозуміє, як сильно він був не правий, і направить всі сили на те, щоб повернути кохання Терезів. Такий кризовий момент часто буває в парі Терези — Овен, але варто його подолати, і більше нічого не зможе зруйнувати союз цих двох, пише «Південний федеральний».

Лев — Риби

Будь-який астролог відразу скаже, що характери людей, народжених під такими знаками зодіаку, не поєднуються. Леви люблять бути в центрі уваги і жити на широку ногу, за їх швидким темпом складно встигнути навіть таким самим енергійним друзям. А ось Риби люблять бути в собі, займатися справами спокійно і неквапливо. Проте є нюанс: варто Левам та Рибам зійтися, як між ними спалахує безмежне кохання. Вони хочуть щохвилини проводити поруч із обранцем, а емоційна прихильність і порозуміння з часом лише зростатимуть. Якщо партнери зможуть знайти компроміс у характерах, їх відносини триватимуть вічність.

Стрілець — Діва

Діва, так само як і Терези, зазвичай вибирає партнера раз і на все життя, обдаровуючи другу половину турботою та ласкою. Такий натиск може злякати Стрільця, який готовий до нових почуттів, але не розуміє, як можна все життя присвятити іншій людині. Нерідко народжений під зіркою Стрільця воліє малодушно втекти, залишивши Діву з розбитим серцем чекати на повернення коханого. Але він у результаті повертається, вибачається і залишається до кінця — і такі стосунки більше неможливо розірвати.

Скорпіон — Близнюки

Роман цієї пари найчастіше більше схожий на сценарій мелодрами, ніж на реальне життя. Скорпіон любить маніпулювати коханими та напускати туман та загадковість навіть там, де вони зовсім не потрібні. Близнюки відчувають, що їх обдурюють, і сильно ображаються, але піти не можуть, тому що любов переважає всі неприємності. Але й Скорпіон не має імунітету проти цього почуття — що б він не говорив і не робив, без своєї пари він не проживе жодного дня, а тому міцно за неї тримається. Варто таким партнерам знайти компроміс, і тоді про їхній союз складатимуть легенди.



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