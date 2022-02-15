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Гороскоп

Кінець «ретроградного гніту»: астролог розповів, що треба встигнути до кінця лютого

15:22 15 лютого 2022
Меркурій

Початок 2022 року виявився непростим для багатьох. Ретроградний рух відразу двох планет — Меркурія та Венери, а також перебування Сатурна та Урана у квадратурі спричиняло неймовірний тиск на всіх жителів земної кулі. Однак у середині лютого становище планет стає значно сприятливішим для нових починань, цим безперечно варто скористатися.

Про це розповів астролог Денис Холодницький, пише сайт 5-tv.ru.

«Зовсім нещодавно закінчили свій ретроградний рух і Венера, Меркурій. І я впевнений, всі, абсолютно всі видихнули з полегшенням. А тепер ще й Уран із Сатурном, виходять зі своєї квадратури, а це означає, що закінчується боротьба старого і нового, від якої, як завжди, найбільше страждаємо ми з вами, звичайні люди», — зазначив він і додав, що Венера ще не набрала швидкості і йде зараз досить повільно, по Козерогу.

«Це означає, що будуть присутні залишкові явища внутрішньої стриманості. Явно помітні проблеми з вираженням своїх почуттів та емоцій, — розповів астролог. — Проте це хороший проміжок часу для початку відносин. Те, що починається в цей період, набуде фундаментальної значущості та триватиме довго».

Друга половина лютого також є гарною для робочої діяльності, пов'язаної з комунікаціями. Їм потуратиме з'єднання Меркурія та Плутона: «Це дуже гарний проміжок часу для всього, що пов'язане з робочою діяльністю та комунікацією. Плутон дає нам круті ораторські здібності та силу переконання, гарний час для реклами».

Астролог іронізує, що наприкінці зими все, що відбувається, нарешті сконцентрується в руках людини і більше не можна буде звалювати всі свої біди та проблеми на ретроградний Меркурій.

Нині взагалі немає жодної ретроградної планети. Більше того, такий період триватиме аж до 29 квітня — його вважають дуже сприятливим.

Фото Pixabay

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