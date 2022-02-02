Складні часи: відомий астролог назвав три знаки зодіаку, яким у лютому доведеться нелегко

У лютому кільком знакам зодіаку доведеться зіткнутися із труднощами. Поради Левам, Дівам та Терезам, яким буде непросто, дав астролог, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» Хаял Алекперов.

Початок місяця навряд чи порадує Левів вдалим збігом обставин. Бажаних цілей представникам цього знаку доведеться досягати наполегливо, долаючи чимало перепон. Але цілеспрямованим представникам знаку до такого повороту подій не звикати, а тому досягти успіху цілком реально. Єдина умова — покладатися лише на власні сили. Тому що люди, на яких ви розраховували, можуть вас підвести.

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Цього місяця Діви опиняться перед серйозним вибором. Але поспішати з ухваленням рішення не варто. Зараз ваш емоційний стан буде дуже нестабільним, тому про скоєне можете пошкодувати. Порада зірок: частіше дослухатися до рекомендацій близьких людей. Це допоможе зберегти раціональну оцінку того, що відбувається.

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Початок місяця — дуже напружений період для Терезів. Представникам знаку раз у раз доведеться одночасно вирішувати безліч завдань. Щоб уникнути втоми та дратівливості, намагайтеся правильно планувати свій час та чітко визначати пріоритети. Наприкінці лютого зірки обіцяють спонтанні зустрічі із друзями. Намагайтеся знайти час для теплого спілкування у своєму щільному графіку.

Повний текст ексклюзивного гороскопу Хайяла Алекперова «Подарунок долі, складний вибір та несподівані поїздки: гороскоп на лютий від переможця «Битви екстрасенсів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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