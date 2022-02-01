28.21 / 28.48 31.63 / 32.04
Київ: -5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

На Тельців і Козерогів чекає успіх, а Водоліям доведеться проявити характер: гороскоп на 2 лютого від Павла Глоби

6:05 2 лютого 2022
гороскоп

Відомий астролог Павло Глоба, склавши гороскоп на лютий, окремо дав поради знакам зодіаку на кожен із днів місяця. Середа, 2 лютого, обіцяє бути вдалим днем для роботи, досягнення хороших спортивних результатів і для вирішення труднощів, які досі здавалися непереборними. Про це повідомляє Slovofraza.com.

Овнам дуже важливо остерігатися шахраїв та інших підозрілих особистостей. Вони намагатимуться виманити гроші та інформацію.

Тельцям варто максимально приділити час роботі, і успіх обов'язково прийде. Вже ввечері можна буде вирішити особисті питання.

У Близнюків день сприятиме натхненню, з'являться кілька свіжих, і досі не випробуваних на практиці ідей.

Ракам варто присвятити день приведенню себе у хорошу фізичну форму. Після спортивної активності з'явиться гарний настрій.

Леву представиться можливість проявити себе як професіонала, продемонструвати свої вміння та отримати заохочення та кар'єрне просування.

На Дів чекає невдалий день, буде багато приводів для розпачу. Астролог радить заздалегідь підготуватися: зосередитись на позитиві та не нав'язувати свою волю іншим.

Читайте також: Три знаки зодіаку чекають на «чорну смугу» в 2022 році: прогноз відомого астролога

Хороший день обіцяють зірки Терезам. Оптимізм і віра в себе стануть підмогою для досягнення запланованих цілей.

Скорпіони нарешті зможуть побачити світло наприкінці тунелю. З'явиться надія, що чорна смуга мине. Допоможе спілкування з друзями та вивчення чужого досвіду.

Стрільці будуть весь день дуже емоційними, а така гарячковість не сприяє правильним рішенням. Усе важливе, що хотілося зробити 2 лютого, краще відкласти.

Козерогів чекає гарний день та успіх у всіх справах. Крім того, знайдеться ще одне джерело доходу та прийдуть перші фінансові надходження.

Водолію астролог обіцяє суперечки та конфлікти. Доведеться відстоювати свою думку, а може навіть і вказати опоненту на його місце.

У Риб почався період підвищеної активності, а тому з цього можна отримати користь і завершити всі справи, що залишилися не виконаними.

Читайте також: У вівторок не лінуйтеся, а в п'ятницю сміливо можете одружуватися: гороскоп до 6 лютого

Фото pixabay.com

297

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об&#39;ємні груди

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об'ємні груди

Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Смачно — не обов’язково дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом ароматного пирога з яблуками — чоловіка та дітей за вуха не відтягнеш!

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

Керол Міддлтон

Мати Кейт Міддлтон відзначила 67-річчя, опублікувавши фото зі своїми дітьми 33-річної давності

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.