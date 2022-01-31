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Гороскоп

Гороскоп Павла Глоби на 1 лютого: Водоліїв чекає успіх у нових проектах, а Раки зможуть присвятити вечір приємним розвагам

23:45 31 січня 2022
Гороскоп Павла Глоби на 1 лютого: Водоліїв чекає успіх у нових проектах, а Раки зможуть присвятити вечір приємним розвагам

Перший день лютого 2022 року буде загалом приємним та спокійним днем для представників більшості знаків зодіаку, упевнений астролог Павло Глоба, який раніше склав і гороскоп на перший тиждень місяця.

У той же час, деяким людям доведеться скоригувати свій робочий графік для того, аби скористатися перевагами першого дня останнього місяця зими, пише slovofraza.com.

Овен

Овни можуть відчути себе самотніми. Вам буде важко порозумітися з рідними та близькими. Щоб позбутися тривожності, ідіть на контакт першими.

Телець

День не принесе нічого незвичайного. На вас чекає звичайний робочий вівторок, а зробити цей день особливим зможете тільки ви.

Близнюки

Представникам цього знака не рекомендовані прогулянки, особливо — у місцях із великим скупченням людей.

Рак

Ракам потрібно оптимізувати свій графік так, щоби звільнити вечір. Присвятіть цей час плануванню та відпочинку.

Читайте також: Раки, Овни та Водолії на гребені хвилі: фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень

Лев

Зверніть увагу на своє здоров'я. Якщо почуватиметеся погано, обов'язково зверніться за допомогою до лікаря.

Діва

Дівам не варто перезавантажувати себе роботою. У другій половині дня на вас чекає чимало особистих справ, які треба обов'язково зробити.

Терези

Терезам сьогодні варто бути більш зваженими у прийнятті рішень. Швидкі рішення нічого хорошого не принесуть.

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Скорпіон

Позитивне мислення — ключ до успіху. Від того, як ви почнете цей день, все залежатиме. Відганяйте від себе погані помисли.

Стрілець

Стрільцям необхідно підготуватися до змін. Вам доведеться скоригувати робочий графік і скасувати деякі особисті плани.

Козеріг

Сьогодні буде складно включитись у робочий ритм. Краще не брати на себе додаткові зобов'язання, адже вони вас ще більше виснажать.

Водолій

Зірки обіцяють приємний день. Ви будете натхненні успіхом нового проекту, а також зможете насолодитися першими результатами своєї сумлінної праці.

Риби

День загрожує непередбаченими фінансовими витратами. Вечір же постарайтеся присвятити час рідним і домашнім справам.

Читайте також гороскоп Таро на період із 31 січня по 6 лютого.

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