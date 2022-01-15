Козерогам не варто вірити снам, а Близнюкам брехати: гороскоп для всіх знаків зодіаку з 17 до 23 січня

Друга половина січня буде загалом сприятливою для більшості знаків зодіаку. Якщо гороскопи на рік попереджають про проблеми, то тиждень із 17 по 23 січня обіцяє бути спокійним. Прогноз астролога для жінок наводить slofofraza.

Овен. Жінкам цього знака астролог радить використовувати гармонію, що запанувала, приплив сил і енергії. Можна буде приймати важливі рішення, не відволікаючись на суєту.

Телець. Представницям земної стихії тиждень подарує гарний настрій. Головне, не зіпсувати його, намагаючись доводити свою правоту там, де це не потрібно.

Близнюки. На тижні жінкам-Близнюкам потрібно поводитися максимально чесно, не брехати навіть у дрібницях. Не варто також говорити зайвого, деякі речі краще не озвучувати навіть близьким.

Рак. Імпульсивним жінкам-Ракам варто подолати спокусу поділитися довіреними таємницями. Тиждень хороший для того, щоб зайнятися здоров'ям.

Лев. Для жінок-Левів настав золотий час: покращаться стосунки з близькими, оптимістичний настрій збережеться надовго, а інтуїція підкаже правильний шлях.

Діва. Тиждень привнесе в життя романтику, а також дозволить дізнатися щось важливе. Зараз важливо виявляти доброзичливість, уникати дій, які можуть сприйматися як недобрі.

Терези. Жінкам цього знаку доведеться продумувати свої подальші кроки, боротися зі своїми комплексами, почуттям заздрості та образами.

Скорпіон. Жінкам-Скорпіонам відкриються цікаві можливості, постане нелегкий вибір. На новому шляху не уникнути складнощів, але вони короткочасні.

Стрілець. Жінкам-Стрільцям краще не виявляти зайву довірливість, зберігати свої секрети, намагатися не просити зайвий раз про допомогу.

Козеріг. Час пророчих снів минув, і зараз на них покладатися не варто. Інтуїція теж не підкаже правильний шлях. Виручать логіка та раціональне мислення.

Водолій. Дуже багато дрібних справ відволікатимуть від головної мети, але якщо виявити твердість і слідувати за мрією, то успіх обов'язково прийде.

Риби. Тиждень принесе нові ідеї, подарує час для улюблених занять, знайдуться можливості для виконання обіцянок.

Нагадаємо, астрологи вже склали східний гороскоп на 2022 рік для кожного знака китайського календаря, а також назвали знаки зодіаку, які розбагатіють у 2022 році.

Фото pixabay.com

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