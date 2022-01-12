Приємне знайомство для Свині та життя без кредитів для Собаки: східний гороскоп на 2022 рік для кожного знаку китайського календаря

Щур

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Оля Полякова, Віталій Коротич, Дженніфер Гарнер, Дуейн Джонсон

Чорний Водяний Тигр буде доброзичливим до Щура. Такі його якості, як хитрість та вміння досягати компромісу, забезпечать справжній прорив до нового рівня життя. Але проявляйте увагу, щоб не втратити себе в гонитві за матеріальними благами. У другій половині року будьте обережні при зустрічах з незнайомими — на вас можуть чатувати шахраї. Маєте великі шанси зайняти керівну посаду за допомогою впливової особи. Бережіть добрі стосунки з близькими — у цьому році для вас це буде дуже важливо. Головними проблемами зі здоров’ям для Щура можуть стати застуди й болі в суглобах.

Бик

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Олег Винник, Кріштіану Роналду, Єва Герцигова, Алла Пугачова

Цього року цілеспрямованість Бика допоможе йому добитися значних успіхів. Вдасться максимально реалізувати свої сили й можливості та досягти кар’єрного зросту. Важливо не йти напролом, не бути надто категоричним — і тоді не виникне жодних проблем. Фінансові справи будуть котитися по гладенький доріжці, і у вас не буде з цього приводу жодних непорозумінь. Головне — не зраджувати своїм ідеалам, не відступатися від традицій. В особистому житті вам вдасться зробити все так, як мріяли. Не виключено, що виникнуть проблеми з органами дихання, так що потрібно буде найсерйознішим чином зайнятися своїм здоров’ям.

Тигр

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Єлизавета II, Василь Вірастюк, Леді Гага, Леонід Кучма, MONATIK

Для господаря року, Тигра, наступає період приємних змін. Можна розраховувати на фінансову стабільність. Щоб досягти успіхів на службі, потрібно інколи ховати свій норов хижака та проявляти дипломатичність, готовність до компромісу. Не варто позичати великі суми навіть близьким друзям, якщо не хочете зіпсувати ваші відносини. Вроджене уміння подобатися оточенню допоможе Тигру добитися в амурній сфері усього, чого він побажає. Якщо вдасться в цьому році створити сім’ю, вона буде щасливою та міцною. Небажання займатися своїм здоров’ям може призвести до загострення хронічних захворювань. Пам’ятайте також про те, що екстремальні види спорту несуть високу вірогідність отримання травм.

Кіт

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Ірина Федишин, Валерій Лобановський, Ліонель Мессі, Новак Джокович

2022 рік обіцяє стати достатньо приємним для Кота. Поряд з вами завжди будуть ті, хто готовий прийти на допомогу й запропонувати щось цікаве. Успіхи будуть радувати за умови, якщо Кіт не стане лінуватися, відлежуючись на теплій печі. Інтуїція, характерна для Кота, допоможе покращити свій добробут. Будьте стриманішими в розвагах і поїздках. Сім’я для вас означає дуже багато, але зав’язати серйозні стосунки не завжди буде легко. В гонитві за красивим життям ви можете пройти повз справжнє кохання. Намагайтеся не навантажувати свій шлунок надто жирною їжею. Достатньо часу слід приділяти відпочинку та сну.

Дракон

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Леонід Биков, Олег Скрипка, Володимир Кличко, Джон Леннон

Ті, хто народився у рік Дракона, будуть впевнено йти до своєї мети. Люди творчих професій можуть розраховувати на успіх і визнання. Рік Чорного Водяного Тигра — слушний період для того, щоб відкрити власну справу. Ви без усіляких сумнівів будете братися за складну роботу й вирішувати непрості задачі, але на швидкі успіхи розраховувати не варто, вони прийдуть у другій половині року. Не треба також міняти поле професійної діяльності. На одиноких Драконів чекає багато романів, які навряд чи призведуть до серйозних стосунків. Проявляйте більше уваги до свого партнера, поважайте його. Енергія, яку вдалося накопичити, буде захищати вас від негативної дії стресів. Кращий відпочинок для вас — активний.

Змія

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Квітка Цісик, Анатолій Хостікоєв, Орландо Блум

Змія має можливість перепочити в рік Чорного Водяного Тигра, переосмислити своє місце під сонцем. Водночас вдасться опанувати нову професію, практично не прикладаючи жодних зусиль. Вміння прекрасно розбиратися в людях, практичність, вимогливість допоможуть розв`язати будь-яку проблему. Люди навколо зрозуміють, що Змія — це партнер, з яким приємно працювати. Дехто захоче відмовитись від високої посади, але згодом виявиться, що він абсолютно правий. Шукаючи стосунків з людьми, які вам симпатизують, не втрачайте пильності: навколо багато підлабузників. Зберігаючи добрий настрій і внутрішній спокій, будете завжди сповнені сил і зможете протистояти сезонним захворюванням.

Кінь

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Ліна Костенко, Ангела Меркель, Кобі Браянт

Господар року Тигр готує Коню багато приємних сюрпризів і позитивних емоцій, хоча роботи буде багато. Наприкінці весни — на початку літа на багатьох чекає просування кар’єрними сходами. Є надія, що саме цього року у вас виникне оригінальна ідея, яка вразить ваших партнерів та колег. Вами будуть сильно цікавитися особи протилежної статі, тому є великі шанси, що саме цього року одинокі Коні знайдуть свою долю. Можуть загостритися приступи мігрені, так що ті, хто схильний до цієї хвороби, мають постійно пам’ятати про це протягом усього року.

Коза

(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Білл Гейтс, Ніколя Саркозі, Кевін Костнер, Стів Джобс

Старанність та охайність Кози дуже сподобаються Водяному Тигру. Можете розраховувати, що вдасться зробити реальним те, про що раніше тільки мріяли. За роботу, яку ви виконали, отримаєте нагороду, що значно перевищить обіцяне. Прекрасна фінансова ситуація не може не радувати. Сміливо вкладайте гроші у спільні проєкти, звичайно, за умови, що маєте справу з порядними людьми. Попри те, що Коза може показати свій характер, конфліктів і проблем в особистому житті не очікується. Емоційність може стати причиною розладів у роботі нервової системи та викликати соматичні хвороби. Не слід забувати про це ані на хвилину.

Мавпа

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Федеріко Фелліні, Денієл Крейг, Селін Діон, Кайлі Міноуг

Для Мавпи рік Водяного Тигра обіцяє стати легким, безтурботним, але за умови, що вона буде активна й працьовита. Потрібно навчитися ігнорувати дрібні неприємності, щоб не порушити душевного спокою. Непогано також знизити свої претензії до життя і вимоги до тих, хто її оточує. Кар’єрному зростанню Мавпи сприятиме знайомство з близькими за духом людьми. Тим, хто знаходиться в пошуках роботи, зірки пророчать добре оплачуване місце. Приймаючи важливі рішення, покладайтесь виключно на свій внутрішній голос — він не підведе та вкаже вірний шлях, як отримати солідний прибуток. Бурхливі почуття не завжди гарантують успіх в особистому житті. Мавпі дуже важливо цього року навчитися правильно відпочивати та розслаблятися. На користь підуть фізичні вправи.

Півень

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Андрій Сахаров, Дольф Лундгрен, Ів Монтан, Дженніфер Лопес

Щоб досягти успіху у 2022 році, Півню потрібно приборкати свій надто норовливий характер. Зірки рекомендують контролювати всі свої слова та дії, спокійніше ставитися до будь-якої ситуації. Тоді ваші фінансові справи підуть вгору. Можете спробувати розпочати власну справу. Все, що залежить від вас, зумієте реалізувати з максимальною вигодою. Потрібно налагодити відносини з колегами й діловими партнерами. Гороскоп не радить позичати великі суми: шанси на те, що вам їх повернуть, дуже малі. Справжнім порятунком для Півня стане кохання. Маєте всі шанси бути абсолютно щасливою людиною. Приділяйте увагу серцево-судинній системі, щоб не мати неприємних сюрпризів.

Собака

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Леонід Кравчук, Юрій Гагарін, Майкл Джексон, принц Вільям

Чорний Водяний Тигр буде оберігати добробут та спокій всіх, хто народився у рік Собаки. Багато хто з представників знаку зможе покращити житлові умови, придбати те, про що давно мріяли. На початку року бажано відмовитися від кредитів і розраховувати виключно на себе. Не реагуйте на інтриги недоброзичливих людей. Прекрасний період почнеться для Собаки на початку весни — вам відкриється широкий шлях у сфері фінансів. А наприкінці літа дехто може розраховувати на випадковий виграш в лотерею. Вимогливий та вірний Собака має труднощі в пошуку своєї другої половинки. Багато хто може розраховувати на романтичні стосунки, які принесуть радість. Непогано зайнятися профілактикою захворювань шлунково-кишкового тракту.

Свиня

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Альфред Гічкок, Віталій Кличко, DZIDZIO, Ілон Маск

Свиня може розраховувати на багато нового і цікавого, якщо буде працювати не покладаючи рук. Але потрібно бути розбірливішим у відносинах з людьми, коли йдеться про фінансові справи. У другій половині року можете стати лідером у своєму колективі. Але не потрібно будь-якою ціною намагатися, щоб на вас звернули увагу — гармонія та спокій для вас важливіші. Підтримка впливової людини допоможе піднятися на висоту, про яку ви навіть не мріяли. Свиня має всі шанси знайти того, хто по-справжньому заволодіє її серцем. Вже на початку року на вас чекає приємне знайомство, що зможе перерости у справжнє почуття. Регулярні прогулянки пішки, медитація, масажі допоможуть зняти напругу та заспокоїти нервову систему.

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