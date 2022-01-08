Відомий астролог назвав везунчиків, які розбагатіють у 2022 році
Фінансові гороскопи припускають, що рік буде нерівним: успіхи прийдуть, але й падінь не уникнути. А прогноз від відомого астролога Павла Глоби обіцяє успіх у фінансових справах одразу чотирьом знакам зодіаку. Гороскоп наводить slovofraza.
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Рік буде успішним для бізнесу Овнів. Знадобиться чіткий план і суворе його дотримання, не залишаючи місця для сумнівів.
Близнюки, які прагнуть покращити свої фінансові позиції, зможуть у 2022 році досягти поставленої мети. Проте не обійтися без допомоги команди.
Скорпіону рік обіцяє незвичайний шлях до процвітання: улюблене хобі при правильному підході може перетворитися на нову роботу або навіть власну справу.
Водолій у 2022 році також збільшить свій дохід. У першій половині року будуть успішними нові проекти, бізнес процвітатиме.
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Фото pixabay.com66
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