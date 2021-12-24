Рак зміцнить фінансові позиції, а Діва може знайти велике та світле кохання: гороскоп на 2022 рік

Овен

У рік Чорного Водяного Тигра удача супроводжуватиме Овна у всіх його справах та починаннях. Фортуна виявиться прихильною у фінансових питаннях у березні та квітні, тому найважливіші фінансові відносини варто планувати на цей період. З травня до липня бажано зайнятися підвищенням свого освітнього рівня. Не забувайте про те, що Тигр благоволить тим, хто сміливо вирішує щось змінити у своєму житті всупереч обставинам. Цілком імовірно, що саме цього року багато самотніх представників знака можуть зустріти свою долю. У рік Тигра ви відчуєте приплив сил та енергії, які допоможуть перемогти будь-яке нездужання.

Телець

Наступний рік складеться для вас досить успішно, якщо будете постійно працювати не тільки за себе, але й за того хлопця. Нічого не слід відкладати в довгу скриньку, оскільки головні події для Тельця розгортатимуться у першій половині року. Непогано було б навчитися прислухатися до думки оточення. Вислів «один у полі не воїн» виявиться дуже актуальним для вас. На початку літа будьте обережні у фінансових питаннях — надто привабливі угоди можуть не виправдати ваших надій. На любовному фронті найбільш схильними до спокус виявляться чоловіки-Тельці. Виявіть гідність, характер і не обіцяйте своїй обраниці золоті гори. Незайвим буде звернути увагу на стан вашого горла. Уникайте протягів та переохолодження.

Близнюки

Рік Чорного Водяного Тигра принесе Близнюкам чимало приємних моментів. Багато мрій, попри їхню сміливість і навіть утопічність, можуть стати реальністю. На початку весни питання кар'єри вийдуть на перший план, і від цього ви виграєте. На фінансові успіхи можете розраховувати ближче до осені. Є всі шанси влаштувати своє особисте життя якнайкраще. Навіть шлюби, укладені за взаємною вигодою, виявляться надзвичайно вдалими. Подбайте про свою травну систему. Відмовтеся від фастфудів, виключіть перекуси та починайте робити зарядку.

Рак

Цілком імовірно, що в новому році багато представників знаку знайдуть своє місце під сонцем. Взимку бажано стримати свої амбіції та більше уваги приділити простим людським стосункам. Сміливі кроки та готовність ризикнути допоможуть розширити фінансові потоки, зміцнити свої позиції на службі. Сумнівні любовні пригоди це не те, що вам потрібно. Однак в середині літа вони можуть буквально переслідувати вас. І дуже важливо не переплутати робочі дружні стосунки із почуттями. Зірки радять серйозніше ставитися до свого самопочуття. Намагайтеся обов'язково з'їздити у відпустку, бажано до теплого моря.

Лев

У рік Водяного Тигра у Левів настає час реалізації накопиченого досвіду як життєвого, так і професійного. Цілком імовірно, що вдасться обійняти посаду, про яку ви давно мріяли. Намагайтеся виявляти свою природну мудрість і не йти на поводу у емоцій. Влітку і восени успіх посміхнеться на фінансовій ниві. Не пропустіть свій шанс у справах, які обіцяють солідну вигоду. Виявіть розсудливість на початку весни — хтось із партнерів, можливо, захоче нашкодити вам. Просто флірт вам не цікавий, уникайте його. Вразливою в наступному році може виявитися щитоподібна залоза, яка пов'язана з емоційним фоном. Так що приділіть увагу цій проблемі.

Діва

Багато Дів покладають на 2022 великі надії. Прекрасний час для тих, хто прагне змін, — початок весни. Кар'єрний ріст може виявитися стрімким для ділових людей. Влітку з'явиться чудовий шанс покращити житлові умови. На початку літа непередбачені витрати на розваги можуть виснажити ваші фінансові запаси, тому ближче до осені доведеться зайнятися їх відновленням. Затишшя на любовному фронті пояснюється виключно вашою захопленістю роботою. Дивно, але саме тверезий розрахунок здатний привести вас до великого та світлого кохання. Щоб запобігти загостренню хронічних захворювань, ретельно слідкуйте за своїм здоров'ям.

Терези

Основною темою для Терезів у рік Чорного Водяного Тигра будуть взаємини з навколишнім світом. Бажано скласти собі план, це допоможе не прогаяти нічого важливого. Перше півріччя буде насичене цікавими подіями, які вимагатимуть від вас прояву мудрості, жорсткості та водночас великодушності. Весною і на початку літа можете здійснити задумане. Протягом року користуватиметеся підвищеною увагою представників протилежної статі, але це не завжди так добре, як може здатися на перший погляд. Намагайтеся не допускати перевантажень — як фізичних, так і емоційних, адже вони не найкраще впливають на здоров'я.

Скорпіон

Уміння критично підійти до будь-якої ситуації і наполеглива праця допоможуть вам досягти неймовірних результатів у наступному році. Найбільш успішні місяці для Скорпіона — січень, березень та квітень. А ось ризикувати не варто у серпні та на початку жовтня. На цей період краще взяти відпустку та вирушити у теплі краї. Багато жінок-Скорпіонів у рік Водяного Тигра нарешті повірять у себе і знайдуть джерело внутрішньої сили. Гороскоп радить уникати участі у глобальних починаннях. Краще довести до пуття розпочате раніше. Ті, у кого в серці любов живе вже кілька років, нарешті зважаться на реальні дії. Намагайтеся вчасно позбавлятися негативної енергії, яка здатна викликати різні захворювання.

Стрілець

Якщо ви в рік Водяного Тигра зумієте провести роботу з переоцінки цінностей, позбавитися всього непотрібного та наносного, то ваше життя заграє новими та яскравими фарбами. Ви дійсно гідні кращого, але у це необхідно повірити насамперед самому. Є всі шанси зміцнити свій авторитет, а також отримати необмежені можливості для самоосвіти та підвищення кваліфікації. У першій половині року вдасться вирішити найскладніші завдання. Вам буде легко працювати в колективі, зумієте зробити гарну кар'єру. Тим Стрільцям, які давно подумують про сім'ю і шлюб, потрібно кувати залізо, поки гаряче. Особливо жінки-Стрільці мають шанс не просто одружитися, а дуже успішно. Якщо хоч трохи допомагатимете своєму організму, то він вас не підведе протягом свого року.

Козоріг

Маючи чітку мету, отримаєте все для її досягнення наступного року. Після напруженої роботи у квітні та травні отримаєте фінансову винагороду, яка дуже порадує вас. Жінки-Козороги шукатимуть золоту середину між сім'єю та кар'єрою, у цьому їм допоможе особиста відповідальність. Зміни настануть незалежно від вашого бажання, не варто чинити їм опір. У першому півріччі для розв'язання поточних проблем знадобляться натиск та мужність. Наприкінці літа не бійтеся брати на себе підвищену відповідальність. Амурні стосунки відіграють важливу роль у вашому житті, і це не може не тішити. Ваше серце буде битися прискорено під впливом почуттів у квітні та липні. Витривалий організм Козорога здатний витримувати великі навантаження, проте їх все ж таки варто дозувати.

Водолій

Цікаві перспективи відкриються у 2022 році перед тими, хто не боїться ризикувати та сподівається насамперед на свої ділові якості. Водолій практично не матиме підстав для смутку. Навпаки, все говорить про небувале творче піднесення. Ті, хто мріє про свою справу, нарешті отримають шанс реалізувати задумане. Нові знайомства допоможуть з березня по травень вийти на вищий рівень життя щодо фінансів. З червня до вересня намагайтеся не переоцінити свої можливості. З лютого по квітень успішними виявляться заходи щодо реформування старого виробництва. Рекламна кампанія може дати чудовий результат. У питаннях особистого характеру намагайтеся бути чесними до кінця — це запорука успіху. Безсоння, часті стреси здатні підірвати навіть найміцніше здоров'я — пам'ятайте про це.

Риби

Плани тих, хто народився під знаком Риб, часто можуть змінюватися. Справи, призначені на першу половину року, швидше за все, вдасться довести до логічного завершення ближче до осені. Це означає, що не варто розраховувати на швидкі успіхи і, відповідно, слід підготувати себе до цього. Не забувайте про душевні потреби. Оточуйте себе гарними речами, слухайте улюблену музику, читайте гарні книги. Одним словом, уникайте негативних почуттів. Жінки-Риби, які оберуть своєю стратегією вміння підлаштовуватися під обставини, будуть у виграші. Щоб не марнувати сили, по можливості, розбивайте важливі завдання на кілька етапів. Серце Риб завжди відкрите для кохання, але квапити події в цих питаннях не варто. Систематичні навантаження фізичного та емоційного характеру можуть призвести до найсерйозніших захворювань.

Раніше астролог Влад Росс розповів, кому у 2022 пощастить, а які знаки зодіаку переслідуватимуть невдачі.

Ілюстрація: Shutterstock/Fotodom

288

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter