«Відмінний час для реалізації амбіцій та кар'єрного зростання»: український астролог назвав везунчиків та невдах 2022 року

Астролог Влад Росс, який раніше назвав «улюбленцями» Тигра трьох представників зодіакальної сім'ї, дав поради щодо зустрічі Нового року, а також розповів, кому у 2022 пощастить, а які знаки зодіаку переслідуватиме невдачі.

В інтерв'ю УНІАН астролог, зокрема, попередив, що рік Чорного Водяного Тигра найкраще було б зустріти за кордоном. В ідеалі — на круїзному лайнері. Втім, хорошим варіантом буде зустріч Нового року біля водоймища або на відкритому повітрі. Головне — не сидіти вдома із родичами.

Оскільки Тигр любить м'ясо, на святковому столі має бути багато м'ясних страв. «Крім того, на святковий стіл потрібно поставити екзотичні фрукти — апельсини, мандарини та інше. Стіл має бути розкішним. Поставте страви, які ви раніше не їли. Пам'ятайте, чим більше буде м'яса, тим щасливішим для вас буде рік. При цьому не можна ставити на стіл страви з травою, салати, тому що Тигр цього не любить», — додав астролог.

Влад Росс також стверджує, що традиція загадувати бажання з келихом шампанського під бій годинника «не працює». А зловживання спиртним унеможливить виконання бажання. «Якщо ви хочете, щоб виповнилося ваше потаємне бажання, то вам найкраще провести новорічну ніч на самоті, зі свічками», — зазначив він, додавши, що до цього потрібно заздалегідь підготуватися: прийняти контрастний душ, надіти білі речі та під бій курантів лягти головою на північний схід і проектувати свої бажання. Наприклад, «принца на білому коні» цілком може замінити чоловік на білому автомобілі.

Щодо улюбленців року Тигра, то, на думку астролога, на першому місці знаходяться Овни, для яких настане чудовий час для реалізації амбіцій, досягнень у кар'єрному плані, а також і в інших сферах — їм везтиме у всьому. Якщо Овни давно замислювалися про переїзд в іншу країну, створення сім'ї або купівлю нерухомості, то все це їм вдасться.

Наступний рік буде вдалим для Левів у сімейній сфері. У них може з'явитися дитина, причому геніальна. Також їм варто більше розвивати себе у творчості та розкручувати нові проекти. Крім того, Левам потрібно замислитися про інвестиції.

На Стрільців 2022 року чекають дальні поїздки, можливо, еміграція. Також їм пощастить у юридичних питаннях. Наприклад, вони можуть виграти суд.

Пощастить і Рибам — успішними для них стануть сфери кохання, особистого життя, народження дітей та фінансів. Щоправда, представникам цього знакам зодіаку більше везтиме на початку року.

Щодо складнощів, то наступного року будуть вони у Водоліїв. Представникам цього знаку зодіаку доведеться багато напружуватись, працювати, у них можуть з'явитися хронічні хвороби. В особистому житті їм також не щаститиме. Для них головна порада — не перенапружуватися.

Не дуже вдалим буде рік у Близнюків. Можуть виникнути проблеми з начальством, що позначиться кар'єрі, проблеми з правоохоронними органами.

Обережним треба бути Дівам — їх можуть «кинути» бізнес-партнери.

Непростий рік буде і у Терезів — їм 2022 року не можна переїжджати, міняти роботу чи місце навчання. Крім того, у них можуть з'явитися якісь хвороби.

Що ж до особистого життя, то у рік Тигра Терези виявляться лідером у списку щасливчиків. Хоч загалом для них рік пройде не дуже позитивно, але в особистому житті все буде просто чудово. Астролог рекомендує Терезам більше спілкуватися в інтернеті, тому що є висока ймовірність того, що вони можуть пов'язати своє життя з іноземцем.

Відмінно скластися особисте життя може і у Стрільців — 2022 року не виключені доленосні зустрічі. Також представнику цього зодіакального сузір'я везтиме у фінансових питаннях.

Схожа ситуація і у Левів — на них чекає удача і «принц на білому коні». Для Левів 2022 рік загалом буде вдалим, не лише у любовній сфері.

Енергія, успіх і гроші чекають на Риб. Наступного року їм дуже пощастить у фінансовому плані, особливо щодо інвестицій.

Незважаючи на те, що для Водоліїв настають непрості часи, на початку та наприкінці року вони зможуть отримати гарний прибуток.

«Мільйонером» може стати Овен — цьому знаку зодіаку везтиме у всьому. Його можна назвати зіркою наступного року. Однак людям, народженим під цим знаком, варто пам'ятати, що те, що ви посієте навесні, дасть плоди восени. Тож розслаблятися не варто.

Раніше астрологи дали поради всім знакам зодіаку, розповівши, що потрібно зробити, щоб у рік Чорного Водяного Тигра від них не втекла удача.

Фото з Pixabay

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