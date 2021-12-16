Рік Чорного Водяного Тигра: п'яти знакам зодіаку доведеться позбавитися звичок, що відбирають щастя

До Нового року, коли Чорний Водяний Тигр змінить Білого Металевого Бика, астрологи радять усім знакам зодіаку підбити підсумки, а також розповідають, на чиєму боці у 2022 році буде успіх, і що потрібно зробити, щоб удача не втекла від вас.

Для Овнів, як пише «Слово і фраза», майбутній рік обіцяє бути сприятливим — успіх буде з ними буквально з першого дня 2022-го. Людям, народженим під цим знаком, радять стежити за своїми емоціями, не сваритися з близькими та не провокувати конфлікти. У рік Тигра вони зможуть знайти свою другу половинку. У той же час їм потрібно спробувати позбутися звичок, які забирають щастя. Настає час, коли вони зможуть стати кращими у всіх сенсах.

Тигр допоможе Тільцям подолати заздрість, злість, стати продуктивнішими і розумнішими, а початок року має стати для них часом очищення. У 2022 році їм потрібно звернути увагу на свій розвиток. Любовні та фінансові авантюри не підуть Тельцям на користь, тому важливо просто займатися справами нагальними, намагаючись не скидати з себе відповідальність. Весна та осінь можуть принести цьому знаку зодіаку випробування спокусами.

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У рік Тигра не можна відкладати справи потім. Тож людям, народженим під знаком Близнюків, у 2022 році не можна лінуватися. Чим раніше вони зможуть вирішувати свої проблеми, тим краще для них. Успіх буде на боці Близнюків, які вміють підлаштовуватися під обставини. Рік, в основному, обіцяє бути стабільним, але іноді Близнюкам доведеться ризикувати, швидко ухвалюючи важливі й доленосні рішення.

Ракам астрологи радять взяти емоції під контроль та підвищувати впевненість у собі. Їм не варто спонтанно змінювати роботу або вирушати у далекі мандри, нічого не спланувавши — серйозні кроки потрібно добре обмірковувати. Якщо не поспішати з рішеннями, рік буде досить сприятливим.

Левам 2022 рік обіцяє подарунки долі у коханні, у справах та у роботі. Однак для цього їм потрібно бути активними. Хоча у рік Тигра їхній життєвий ритм трохи знизиться. Астрологи радять людям, народженим під цим знаком, особливо не перевтомлюватись і правильно розподіляти свої сили. Рік подарує їм витривалість, проте зловживати нею не слід — треба більше дбати про здоров'я.

Астрологи вважають, що у 2022 році Дівам щаститиме у всіх сферах життя — і у коханні, і у роботі. У той же час рік Тигра вимагатиме від них серйозної віддачі енергії та сил. Отже, представникам цього знаку варто не забувати про відпочинок — без поповнення енергії їм складно буде залишатися у тонусі.

Терезам майбутній рік обіцяє зміни на краще, зокрема, нові можливості у коханні та у фінансовій сфері. Їм слід більше спілкуватися з мотивованими, радісними та оптимістичними людьми — вони заряджатимуть Терезів неймовірною силою. Астрологи попереджають, що Тигр не терпить брехні та хитрощів, тому Терезам краще добиватися поставлених цілей чесно.

Рік Тигра стане для Скорпіона ідеальним часом для пошуку кохання та зміцнення існуючих стосунків. Щоб зробити ривок уперед вже на початку року, Скорпіонам потрібно зробити енергетику вдома позитивною. У 2022 році на перше місце для Скорпіонів виходить уміння дбати про близьких. Потрібно підтримувати другу половинку та родичів у важких ситуаціях. Тигр може суворо покарати тих, хто намагається обдурити або зрадити свого партнера.

2022 рік буде сповнений романтичних пригод для Стрільців. Нетривалі стосунки підвищать їхню впевненість у собі, але якщо захочеться завести довгострокові відносини, доведеться уважно ставитись до вибору партнерів, щоб не помилитися. Уміння йти на компроміси зробить Стрільців успішними та удачливими. Ще важливіше для цих людей завжди залишатися у повній бойовій готовності.

Початок року буде дуже сприятливим часом для Козерога. Астрологи радять представникам цього знака прагнути змін. Адже у 2022 році Козероги можуть раптово втратити інтерес до звичних справ, роботи, розваг — це буде сигналом того, що настав час щось міняти.

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Рік Тигра — позитивний час для Водолія, якому удача посміхатиметься у всіх справах. Їм не варто боятися труднощів та випробувань. Вже з перших днів до них може прийти величезне натхнення, бажання змінити своє життя.

У 2022 році Риби можуть сміливо переїжджати до нового будинку чи квартири, міняти місце роботи. Їм вдасться знайти нові захоплення, а деким — монетизувати своє хобі. Цілий рік представники цього знаку зодіаку будуть перебувати в епіцентрі подій. У той же час астрологи попереджають, що на початку та наприкінці літа представників цього знака може подолати тимчасова слабкість, з якою їм вдасться впоратися. Наприкінці 2022 року астрологи радять не робити великих покупок.

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Фото з Pixabay

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