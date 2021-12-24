Гороскоп майя на 2022 рік: як за датою народження дізнатися, що станеться з вами у новому році

Легендарний календар майя не тільки пророкував світові події на багато років уперед, але й трактував долю кожної людини, яка живе на Землі. Наші долі тісно пов'язані з давнім документом, адже недаремно писання цього народу шануються як істориками, так і любителями езотерики.

У гороскопі майя кожній людині з датою народження надається певний звір-покровитель, який закладає характер та оберігає від лиха та негараздів, пише rsute.ru.

Кажан (з 26 липня по 22 серпня). Любить успіх та постійно налаштований саме на нього. Під заступництвом Кажана вас чекатиме неминучий успіх й ви досягнете всього, чого тільки захочете.

Скорпіон (з 23 серпня по 19 вересня) страшний у люті. Такі люди абсолютно неконтрольовані. Поруч з ними багато хто відчуває невпевненість та тривогу.

Олень (з 20 вересня до 17 жовтня). Під покровом Оленя з'являються дуже ніжні та чуттєві люди. Їх безперечно чекає гарне майбутнє, а знайомства їм обіцяють бурю позитивних емоцій.

Сова (з 18 жовтня по 14 листопада) — вразливі та творчі люди. У 2022 році їм варто бути обережнішими з вибором ворогів, тому що будь-яка несподівана підлість може надовго зламати душевний стан Рад.

Павич (з 15 листопада по 12 грудня) любить бути в центрі уваги. Дуже рідко прислухається до думки оточення, тому цього року варто цьому навчитися.

Ящірка (з 13 грудня до 9 січня). 2022 року людям під знаком Ящірки доведеться присвятити себе сім'ї. Іноді це буває монотонно й нудно, зате може призвести до поповнення потомства.

Мавпа (з 10 січня до 6 лютого). Для людей під заступництвом Мавпи буде справді непростий рік. Їм належить подолати багато важких випробувань, які змусять перевірити себе на «міцність».

Сокіл (з 7 лютого до 6 березня). Соколи віддають перевагу самоті та не довіряють нікому, крім себе. У 2022 році на них чекає великий фінансовий успіх і кар'єрне зростання.

Ягуар (з 7 березня до 3 квітня). Під заступництвом Ягуара народжуються дуже активні та рішучі люди. Наступного року цей знак зможе виконати усі свої заповітні бажання та мрії.

Лисиця (з 4 квітня по 1 травня). Лисиці відрізняються честю й благородством. Для них моральний кодекс — понад будь-які інші правила. Наступного року, завдяки цим якостям, вони зможуть досягти успіху.

Змія (з 2 до 29 квітня). Цей знак дуже підступний і вибагливий — не лише до оточення, а й до себе. У 2022 році у представників Змій можливе укладання шлюбу з розрахунку, який принесе їм матеріальний успіх.

Білка (з 30 травня до 26 червня). Білкам важко зберігати секрети та тримати язик за зубами. Їм варто бути обережними, адже саме через цю особливість у 2022 році вони можуть потрапити у великі неприємності.

Черепаха (з 27 червня до 25 липня). Черепахи за своєю натурою дуже нерішучі та повільні, тому наступного року вони мають стати набагато активнішими, щоб не втратити все, чого вони досягли за своє життя.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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