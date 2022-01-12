Середа, 12 січня, обіцяє бути насиченим та плідним днем. Можна братися за важливі та складні справи — шанси швидко досягти успіху сьогодні будуть досить високі. Максимально ефективною виявиться перша половина дня. Намагайтеся діяти лише перевіреними методами, уникайте ризику, особливо у фінансових питаннях.

На Тільця чекає чудовий день. Вдасться досягти відмінних результатів у багатьох сферах життя, практично не прикладаючи для цього зусиль. При вирішенні складних службових завдань більше довіряйте своїй інтуїції, вона не підведе. Слід виявити особливу обережність там, де справа стосується грошей.

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Для Діви нинішній період буде сприятливим у виконанні завдань будь-якої складності. За що б ви сьогодні не бралися, все складатиметься. Вдалим виявиться вирішення питань, пов'язаних з оформленням документів у різних інстанціях. Вечір обіцяє несподівані зустрічі чи приємні сюрпризи.

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На службі Водолій досить швидко впорається зі складними та незвичайними справами. Завдяки своїй цілеспрямованості та креативному мисленню, багато в чому зумієте досягти відмінних результатів. Керівництво оцінить ваші старання. Ймовірно отримання цікавих пропозицій, що стосуються кар'єри. Не виключені фінансові надходження.

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Фото з Pixabay

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