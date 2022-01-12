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Гороскоп

Три знаки зодіаку чекає успіх у 2022 році: астрологи назвали улюбленців Чорного Водяного Тигра

4:38 12 січня 2022
тигр

У 2022 році, покровителем якого буде Чорний Водяний Тигр, на успіх можуть розраховувати три знаки зодіаку — Овни, Близнюки та Терези. Гороскоп наводить slovofraza.

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Овнам вдасться розібратися зі своїми фінансовими труднощами, знайти нові несподівані джерела прибутку. Представників знаку супроводжуватиме успіх на роботі, бажання здійсняться.

Близнюки зможуть нарешті отримати винагороду за час та віддані справі сили. Отриманий бонус можна буде витратити на давню мрію.

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Терезам астролог обіцяє удачу і в грошах, і в коханні. Рік буде сприятливим для великих покупок. Одинокі Терези зможуть знайти свою пару, а сімейні представники знаку - повернути свіжість почуттям.

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Фото pixabay.com

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