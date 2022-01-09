Корисні зв'язки Раків та Овнів, веселість Стрільців та успіх Водоліїв: гороскоп з 10 по 16 січня для всіх знаків зодіаку

Після того, як астрологи назвали роки народження людей, які, напевно, будуть щасливими в 2022 році, був складений гороскоп на наступний тиждень (з 10 по 16 січня), пише vedmochka.net.

Згідно з прогнозом синоптиків, в період Місяця, що зростає, можливості кожної людини при правильному їхньому застосуванні можуть стати необмеженими. Беріться за важливі справи, звалюйте на себе роботу — ви з усім упораєтеся!

Овни, цей період порадує Вас не лише сонячними днями. У представників Вашого знаку ще й ідеї цікаві виникнуть — не чекайте з моря погоди, а скоріше втілюйте плани у життя. Ділові партнери цього тижня налаштовані на спілкування, і без кінця підкидають Вам вигідні угоди.

Тельці, зірки знають, що Ви не боїтеся громадської думки, але цього тижня про репутацію бажано потурбуватися. Дехто з колег раптом почне заздрити Вашим успіхам — тримайте думки в секреті, і не хвалиться своїми досягненнями. У сфері любовних стосунків Вам знадобиться інтуїція — можете подякувати батькам, за те, що вони передали Вам стільки талантів.

Близнюки, люди поважають Вас за безкорисливість та дружелюбність, але цього тижня намагайтеся обирати знайомих, щоб у Вашому оточенні не з'явилися нечесні хлопці. Зірки пророкують приємні зміни у професійній сфері — від Ваших талантів у захваті навіть бос. У справах любовних Вам знадобляться помічники — шанувальників безліч, і у Вас просто не вистачить часу, щоб збігати на побачення з кожним залицяльником.

Раки, у ці дні все складається чудово — Ви під опікою Фортуни, і причин для занепокоєння немає. Але намагайтеся не діяти під впливом емоцій та не розробляйте плани, перш ніж щось зробити. Цей період багатий на подорожі — працювати під час відряджень доведеться багато, але й винагорода буде непоганою. Вихідні бажано провести поруч із ріднею — розділіть захоплення домочадців, і сімейна атмосфера покращиться.

Леви, зірки знають, що Ви ненавидите правила та обмеження, але цього тижня доведеться йти на поступки, і прислухатися до думки інших людей. Насправді це просто — спробуйте, для різноманітності. Часу на особисте життя у Вас майже не залишиться, і шанувальники не зазнають такої несправедливості.

Діви, Ви не уявляєте своє життя без труднощів і готові навіть вигадувати проблеми, аби їх вирішувати. Але в ці дні все складатиметься майже ідеально. Якщо хочете, зірки підкинуть кілька головоломок у професійній сфері. Цього тижня у багатьох із Вас відкриється дар передбачення. На любовному небосхилі ситуація нормалізується до вихідних — шанувальники без Вас розслаблятися не вміють, і обов'язково вигадають щось таке.

Терези, багато наївно вважають, що Ви непристосовані до життя, але зірки знають, як справи насправді. Ці дні подарують успіх у сфері творчості. У спілкуванні з оточуючими намічаються приємні зміни. Справи сімейні налагодяться — родичі підтримують будь-яку ідею. Шанувальники готові здивувати Вас сюрпризами у любовній сфері — романтики буде море.

Скорпіони, цього тижня справи складаються непогано. У ці дні Фортуна зігріє Вас своїми промінчиками і підкине вигідні угоди. Фінансова ситуація радуватиме сім днів. В особистому житті у Вас вистачатиме і сюрпризів, і спокус. Купідон узяв під контроль любовну сферу — шанувальники сидять під кожним кущем, так що ходіть і озирайтесь, а то закидають квітами та подарунками. Вихідні корисно провести на свіжому повітрі.

Стрільці, цей тиждень буде насиченим і веселим. Так що збирайтеся з силами і в дорогу. Улюблений шеф завалить Вас відрядженнями — ось і довгоочікуваний шанс виявити свої таланти. Заодно можна і корисними зв'язками обзавестися, адже Ви майстри вестиме переговори, і спілкуєтеся з діловими партнерами так, ніби вони Ваші найкращі друзі. Справи сімейні потішать стабільністю — вечері за розкладом, перегляд серіалів чітко за графіком. У вихідні можуть навідатись далекі родичі.

Козероги, зірки передбачають, що цей тиждень буде яскравим і цікавим. Головне, позбутися недовірливості та бути відкритими до спілкування. Заробляти Ви вмієте, і вже на початку тижня фінансова ситуація помітно покращає. Шанувальники не позіхають і почнуть балувати Вас сюрпризами — у неділю у Вас відбудеться свято романтичних подарунків.

Водолії, Ви любите доставляти людям радість, і часто дієте на шкоду собі. У ці дні очікуються сюрпризи у фінансовій сфері, фінансовий успіх нагряне, і буде поряд з Вами досить довго. Ситуація на любовному фронті буде схожа на якийсь казковий сон, тільки фей із чарівниками не вистачає. Хоча Ваші романтичні шанувальники будь-якого чарівника за пояс заткнуть.

Риби, Ви мудрі та терплячі, а цього тижня вітаються саме ці якості. Можливостей та шансів у ці дні буде багато, головне, не вимикати інтуїцію та постійно прислухатися до її підказок. До компромісів Ви не схильні, але ділові партнери готові співпрацювати на Ваших умовах, і навіть шеф у цей період погоджується з Вашими висловлюваннями.

Як писали «ФАКТИ», астролог Павло Глоба обіцяє удачу фінансовим справам у 2022 році відразу чотирьом знакам зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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