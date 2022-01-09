Гороскоп Павла Глоби на 10−16 січня 2022 року: коли краще не піддаватися емоціям і коли варто ризикнути

Тиждень з 10 по 16 січня за всіма гороскопами обіцяє бути складним, але зростаючий Місяць дасть шанс новим починанням. Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп для кожного із знаків зодіаку. Початок тижня буде вдалим для Водоліїв, Близнюків та Терезів, повідомляє 9111.

Овнам тиждень принесе приємне знайомство. Це трапиться на вихідних, а ось робочий тиждень вимагатиме максимальної віддачі. Сприятливим днем буде 11 січня.

Тельцю зірки рекомендують початок тижня присвятити наведенню ладу в житлі, а коли запанує гармонія, можна влаштувати сімейні посиденьки. Цього тижня варто уникати конфліктів із рідними та близькими. Сприятливими днями будуть 13 та 15 січня.

У Близнюків з'явиться можливість показати себе у вигідному світлі, стати душею компанії. Астролог радить не забувати про допомогу літнім родичам. Сприятливі дні для Близнюків 11 та 12 січня.

Раку на тижні доведеться контролювати свої витрати. Зірки радять уникати з'ясування стосунків із другою половинкою — сімейні узи не варто перевіряти на міцність. Вдалими будуть дні 13 та 14 січня.

Лев на тижні матиме корисні знайомства. Потрібно буде приділити увагу зовнішності та перегляду гардеробу. Тиждень вдалий для ризикованих починань, найвдаліший день — 11 січня.

Дівам астролог радить не реагувати на злі язики і не давати зайвого приводу для пліток. Також не варто змушувати ревнувати свою другу половинку. Вдалим буде день 16 січня.

Терези повинні будуть зайнятися здоров'ям, не горіти на роботі та вчасно робити паузу для відпочинку. Тиждень сприятливий для романтики, вдалий день — 11 січня.

Скорпіону краще не забувати, що робочі моменти — це ще не все життя. Вихідні варто присвятити романтиці. 13 січня — сприятливий день для Скорпіонів.

Стрільцям, особливо зайнятим у творчих професіях, тиждень подарує натхнення, буде можливість якісно змінити життя. Чекайте на удачу 10 і 12 січня.

Козерогові зірки подарують романтичні знайомства. Головне пам'ятати, що емоції не повинні замінювати собою розум. Сприятливим днем буде 13 січня.

Водолію доля дає шанс попрощатися з самотнім життям, зустріти своє кохання. Доведеться підтвердити свою професійну компетентність. Вдалий день для Водолія — 16 січня.

Рибам настав час проявити увагу до близьких, подбати про тих, хто слабкий. Сімейні посиденьки на вихідних — ключ до теплих стосунків між близькими. Успіх прийде 10 і 16 січня.

Нагадаємо, раніше Павло Глоба склав фінансовий гороскоп на 2022 рік та оцінив шанси кожного зі знаків розбагатіти. А переможець «Битви екстрасенсів» у гороскопі на січень 2022 року застерігає від поспішних рішень та порад від нових знайомих.

Фото pixabay.com

358

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter