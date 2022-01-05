Виконання бажань у Водоліїв, подорожі Овнів та обережність для Близнюків: кому пощастить із грошима у 2022 році

Тим, кому любовні гороскопи не пообіцяли приємних сюрпризів у 2022 році, астрологи пропонують ознайомитися з фінансовим гороскопом. Астрологічний прогноз на рік пророкує багатьом знакам нові кар'єрні горизонти та покращення матеріального стану. Гороскоп наводить slovofraza.

Овен у 2022 році має запланувати час на подорожі, змінити атмосферу, побувати в нових місцях. Рік підходить і для зміни роботи. У скрутні періоди можна буде розраховувати на друзів.

Телець у новому році може потрапити на вудку шахраїв. Пізніше може виникнути ситуація, коли він сам опиниться перед спокусою заради великого куша вчинити не по совісті. Астрологи радять відстоювати свої принципи і в будь-якій справі діяти чесно.

Близнюкам у 2022 році варто бути обережнішими, не варто позичати гроші ні у близьких, ні в банках. Фінансові негаразди можна буде подолати, якщо спиратися на нові знання та виявити старанність.

Ракам зірки обіцяють фінансовий успіх, якщо робота чи проект справді улюблені. Рік буде вдалим для бізнесу.

Левам у 2022 році не зайве виявляти розумну обережність у фінансових справах, знаходити для себе додаткову мотивацію, щоб рухатися вперед.

Дівам, можливо, доведеться радикально змінити курс. Зміни цілей боятися не варто, навпаки, це навіть допоможе вийти із творчої кризи.

Терезам астролог обіцяє період нестабільності, тому не обійтися без команди та допомоги однодумців.

У Скорпіонів на початку року все може піти не за планом, але це будуть приємні зміни, наприклад, нова посада чи робота. До кінця року краще відмовитися від роздачі грошей у борг.

Стрільців чекає стрімкий поступ на шляху до фінансового добробуту. Головне — на початку року не сидіти склавши руки.

Козерогам знадобиться попрацювати над самооцінкою та позитивним мисленням. Успіх принесуть правильні рішення на початку року та восени 2022-го.

Водолію рік принесе виконання заповітних бажань. Це може бути і фінансова незалежність, і нова робота, і довгоочікуване підвищення, і приємна покупка.

Рибам рік принесе успіх, якщо не накопичувати образи, вірити в себе, не розпорошуватися на багато завдань, рухатися до мети поступово.

Фото pixabay.com

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