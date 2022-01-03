Небезпечне знайомство, кар'єрне зростання чи подорож: гороскоп на січень 2022 року від переможця «Битви екстрасенсів»

Відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов, спеціально для «ФАКТІВ» склав загальний гороскоп на січень для всіх знаків зодіаку.

Овен

Початок року порадує Овнів позитивними змінами. Зараз ви зможете впоратися навіть із тими завданнями, які раніше здавалися вам надто складними. Кінець січня обіцяє перспективні знайомства. На вашому шляху з'являться люди, які допоможуть вибрати правильний вектор руху.

Телець

Перший місяць нового року для Тельців — час нових звершень. Все, за що візьмуться представники знаку, даватиметься їм легко. Головне при цьому — не відкладати на завтра те, що можете зробити сьогодні.

Близнюки

Представники знаку можуть серйозно замислитися про глобальні зміни у своєму житті — нову сферу діяльності або навіть переїзд. Але з кардинальними рішеннями краще не поспішати — можете зробити невірний вибір. А змінити обстановку та отримати заряд нових емоцій краще за допомогою спонтанної подорожі.

Рак

У цей період Раки можуть не помічати вдалих шансів, які посилає їм доля. Порада зірок — уважніше дивитися на всі боки. Те, що здається вам перешкодою на дорозі, може, навпаки, бути підказкою — куди рухатися далі.

Лев

У цей період Леви зможуть набути внутрішньої гармонії. У представників знаку з'явиться більше часу, щоб розібратися у собі, своїх думках та бажаннях. Кінець січня — сприятливий період, щоб виправити давні помилки. Не бійтеся взятися за ті справи, в яких раніше у вас був негативний досвід.

Діва

Січень — час сповільнитися та переглянути свої цілі. Швидше за все, акценти у представників знаку помітно зміняться. І те, що здавалося бажанням номер один, насправді стане не таким важливим. Наприкінці місяця варто бути уважнішими з новими знайомствами — на вашому шляху може зустрітися недоброзичливець.

Терези

У цей період Терезам варто частіше прислухатися до власної інтуїції. Саме вона, на відміну від порад людей навколо, дасть вам вірні підказки. Наприкінці січня зірки обіцяють кар'єрне зростання. Ваші давні старання у професійній сфері будуть винагороджені.

Скорпіон

Не варто поспішати з висновками про події, що відбуваються. Те, що на перший погляд здається невдачею, може виявитися великим везінням. Головне — як слід у всьому розібратися та не поспішати з рішеннями. Кінець січня обіцяє спонтанні подорожі. Не відмовляйтеся від можливості отримати позитивні емоції.

Стрілець

Початок року обіцяє Стрільцям успіх у професійній сфері діяльності. Ті завдання та проєкти, над якими ви довгий час працювали, дадуть свої плоди у вигляді фінансової винагороди. Наприкінці січня можливі зустрічі з давніми друзями. Намагайтеся знайти час для душевної розмови — це не тільки підвищить вам настрій, але й допоможе зробити важливі висновки.

Козеріг

Впертість Козерогів у цей період може досягти своєї максимальної позначки. Через це представники знаку можуть спровокувати чимало конфліктів з людьми навколо. Порада зірок — бути стриманішими. А свою наполегливість краще спрямувати у творчість. Тим паче, що натхнення буде вашим частим гостем.

Водолій

Не варто засмучуватися, якщо обставини не відповідають вашим очікуванням. Швидше за все, доля приготувала вам набагато вигідніший сценарій розвитку подій. Головне — мати терпіння та витримку, щоб дочекатися вдалого моменту. Наприкінці січня варто уникати пліток — можете виявитися крайнім у подібних обговореннях.

Риби

Зірки радять Рибам проявити наполегливість. Зараз у вас буде можливість досягти всіх намічених цілей. Головне при цьому — не відступати перед труднощами та вірити у себе. Наприкінці місяця намагайтеся більше уваги приділяти своїй сім'ї — рідним знадобиться ваша підтримка.

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова читайте тут.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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