Бурхливі романи та сварки: любовний гороскоп на січень 2022 року

Відомий астролог, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на січень для всіх знаків зодіаку.

Овни

У цей період зірки обіцяють сімейним Овнам гармонію у відносинах зі своєю половинкою. Ви зможете залагодити давні розбіжності та стати ще ближчими з партнером. Головне — виявити ініціативу та зробити перший крок у цьому напрямку.

Тельці

Перший місяць нового року обіцяє Тельцям романтичні знайомства. У вас є всі шанси започаткувати нові відносини. Але при цьому намагайтеся не квапити події. Ваша наполегливість може стати головною перепоною на шляху до щастя в особистому житті.

Близнюки

У цей період Близнюки будуть схильні до надмірної емоційності, у зв'язку з чим можуть спричинити конфлікти з коханою людиною. Щоб цього уникнути, намагайтеся спрямовувати свою енергію в інше русло. Наприклад — у творчість.

Раки

На початку року Раки можуть бути особливо вразливими. А тому навіть конструктивна критика з боку партнера здаватиметься їм причіпками. Порада зірок — прислухатися до своєї половинки. Це не тільки дозволить зберегти гармонію у відносинах, але також дасть шанс уникнути багатьох помилок.

Леви

У цей період зірки обіцяють Левам романтичні сюрпризи. Швидше за все, кохана людина порадує вас подарунком, про який давно мріяли. Самотнім серцям варто бути обережнішими з новими знайомствами на початку місяця — є великий ризик розчарувань.

Діви

Початок року — досить непростий період для Дів у плані особистих стосунків. Внутрішні протиріччя можуть підштовхувати представників знаку до хибних висновків та неправильних дій. Тому намагайтеся не поспішати і не вимагайте від себе жодних рішень. Незабаром ситуація вирівняється. А тому нехай все йде своїм шляхом.

Терези

У цей період зірки обіцяють Терезам несподівані романтичні зустрічі. Доленосне знайомство може застати вас зненацька. А тому намагайтеся завжди виглядати на всі сто.

Скорпіони

На початку року Скорпіони можуть спровокувати чимало конфліктів у відносинах зі своєю половинкою. І причиною тому, найімовірніше, послужить небажання Скорпіонів говорити про свої почуття та переживання з коханою людиною. Порада зірок — змінити тактику та бути більш відкритими. Оскільки партнер, швидше за все, не вміє читати ваші думки.

Стрільці

У цей період Стрільцям може не вистачати романтики у відносинах із коханою людиною. Але перш ніж звинувачувати у цьому партнера, спробуйте виявити ініціативу. Швидше за все, крок у відповідь з боку вашої половинки не змусить себе чекати.

Козероги

Початок року дозволить сімейним Козерогам насолодитися гармонією у відносинах із партнером. Але є одне «але». Намагайтеся приборкати свої емоції та бажання здобути правоту в кожній суперечці. Пам'ятайте, що погода в домі набагато важливіша.

Водолії

Початок року для самотніх Водоліїв може стати початком бурхливого роману. На вашому шляху з'явиться людина, в якій ви знайдете споріднену душу. Будьте уважнішими!

Риби

Не варто мовчати про свої переживання та образи, збираючи їх у снігову кулю. Частіше душевно говоріть зі своєю половинкою. Тоді багатьох розбіжностей та сварок вдасться уникнути.

Фото pixabay.com

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