Терезам важливо уникати енергетичних вампірів, а Рибам не переоцінювати можливості: на п'ять знаків зодіаку чекають труднощі у 2022 році

Гороскоп на прийдешній 2022 рік обіцяє, що наступні 12 місяців будуть складними для п'яти знаків зодіаку. Якщо діяти обережно і прислухатися до порад зірок, можна буде мінімізувати втрати. Гороскоп наводить slovofraza.

Овнам рік принесе нові життєві уроки і, на жаль, не обійдеться без втрат. Доведеться позбутися рожевих окулярів і звички довіряти першому зустрічному.

Для Тельців початок року буде проблемним, але представники знаку навчаться швидко забувати про неприємне та концентруватися на тому, що дійсно важливо.

Близнюкам рік принесе нові можливості, зустрічі, життєві випробування. Успіх не залишить представників знаку.

Раки зможуть зміцнити свій шлюб, якщо навчаться прислухатися до другої половинки. Рік буде важливим для фінансового стану Раків.

Леви наприкінці року можуть відчути, що багато часу витрачено на подолання дрібних, але постійних перешкод. Доведеться запастися терпінням.

Дівам доведеться зіткнутися зі спробою зганьбити репутацію. Якщо вдасться підтвердити свою чесність та продемонструвати доброзичливість, то рік подарує нових друзів.

Терезам рік принесе приводи для ревнощів. Жінки-Терези стануть фінансово незалежнішими, а чоловіки — привабливішими. Зірки радять уникати енергетичних вампірів.

У Скорпіонів з'явиться шанс круто змінити життя, якщо налаштуватися на позитив, аналізувати лише факти та залишити у минулому образи.

Стрільцям у новому році краще уникати конфліктів, особливо на роботі та у стосунках з клієнтами. Зміни в житті чекають на самотніх Стрільців.

Козерогам рік принесе сюрпризи, зусилля, докладені на шляху до мрії, окупляться, успіх зовсім близько.

Водоліям доведеться згадати про невиконані обіцянки, виправити помилки, подумати про тих, хто у відповідальний момент буде готовий підставити плече.

Рибам астролог пропонує не переоцінювати своїх можливостей і не вимагати від оточуючих нереального, інакше доведеться розчаруватися в романтичних партнерах та у бізнес-стосунках.

Фото pixabay.com

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